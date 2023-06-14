جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي في أتمتة إعلانات العلامات التجارية

قالت شركة جوجل اليوم الأربعاء إنها ستطلق للمعلنين ميزتين جديدتين قائمتين على تقنية الذكاء الاصطناعي ويمكنهما أن تجدا تلقائيًا أفضل المواضع لإعلانات العلامات التجارية عبر خدمات الشركة المختلفة.

وسيطر الذكاء الاصطناعي على صناعة التقنية في الأشهر الأخيرة، خاصةً بعد أن أطلقت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي الناشئة (أوبن أي آي) OpenAI روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT أواخر العام الماضي.

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وقد أطلقت شركات، مثل: جوجل، ومايكروسوفت، وسناب وغيرها روبوتات للدردشة لمنافسة (شات جي بي تي). وتسعى الشركات أيضًا لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المعلنين الذين يساهمون في إيرادات الشركات.

ومع أن جوجل قدمت سابقًا أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلنين، فإنها تستخدم الآن التقنية لمساعدة العلامات التجارية على تحقيق أهداف أكثر تحديدًا لإعلاناتها.

وأوضحت جوجل في منشور على مدونتها أن الميزة الأولى المسماة Demand Gen سوف تستخدم الذكاء الاصطناعي لوضع إعلانات الصور والفيديو الخاصة بالمعلنين عبر العديد من المنتجات، مثل: خدمة البريد الإلكتروني جيميل، وخدمة بث الفيديو يوتيوب، خاصةً في خدمة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts المنافسة لتطبيق (تيك توك).

وقالت نائبة رئيس جوجل والمديرة العامة للإعلانات (فيديا سرينيفاسان) إن الذكاء الاصطناعي سيزيل حاجة المعلنين إلى التفكير في المكان الذي يجب أن يضعوا فيه إعلاناتهم، وستركز التقنية في إيجاد مواضع «جلية ومرئية وغامرة».

وقالت جوجل إن الميزة الجديدة الأخرى ستستخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل مواضع الإعلانات بهدف زيادة مشاهدات إعلانات الفيديو الخاصة بالعلامة التجارية.

وقالت (سرينيفاسان) إن الاختبارات المبكرة تظهر أن العلامات التجارية حصلت في المتوسط على زيادة قدرها 40 في المئة من مشاهدات الفيديو باستخدام الأداة الجديدة.

وأضافت أن العلامات التجارية سوف تتمكن، بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي للتخلص من بعض الأعمال الشاقة للمعلنين، من التركيز أكثر في إستراتيجيتها التسويقية.