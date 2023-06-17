جوجل ترفع دعوى ضد شبكة لملفات الأعمال والتقييمات المزيفة

رفعت شركة جوجل دعوى قضائية لحماية المستهلك ضد (إيثان هو) وشركته (رافاديجيتال) Rafadigital، متهمةً إياه بإنشاء 350 ملفًا شخصيًا تجاريًا احتياليًا و 14,000 تقييم مزيف لخدمة مزعومة تتحقق من الأعمال لخدمات جوجل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها إنها أزالت بالفعل المحتوى المزيف من خدماتها، لكنها رفعت الدعوى لمنع محتوى مشابه في المستقبل.

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ويدعي إعلان الشركة أن دعواها القضائية تستهدف جهة فاعلة سيئة نفذت حملة منسقة لخداع المستهلكين وأصحاب الأعمال من خلال محاولة احتيالية للتلاعب بخدماتها لصالح الشركات الصغيرة.

وقالت الشركة: «وكما تظهر دعوتنا القضائية، فإن الجهة الفاعلة السيئة هذه نشرت أكثر من 350 ملفًا شخصيًا تجاريًا احتياليًا وحاولت دعمها بأكثر من 14,000 تقييم مزيف. ثم حاولت بيع معلومات عن المستهلكين الذين استُدرجوا من خلال مثل هذه الادعاءات الكاذبة».

وأضافت جوجل: «مع أننا اكتشفنا هذا المحتوى المخادع وأزلناه، فإننا نتخذ إجراءات قانونية استباقية لمنع هذه الجهة الفاعلة السيئة من خداع المنصات الأخرى ولحماية مستخدمينا».

وفي عام 2022، قالت الشركة إنها اكتشفت أكثر من 20,000 محاولة لإنشاء ملفات شخصية تجارية مزيفة، وهذا يوضح حجم المشكلة التي قالت لجنة التجارة الاتحادية سابقًا إنها تكلف متوسط مستخدم الإنترنت الأمريكي 125 دولارًا سنويًا.

يُذكر أن الملفات الشخصية التجارية على جوجل هي قوائم الشركات التي تُعرض عبر خدمات جوجل، ومن ذلك: محرك البحث، والخرائط، ويوتيوب، وهذا يمنح المستخدمين لمحة سريعة عن النشاط التجاري وسمعته.

وتحتوي هذه القوائم على العنوان الرئيسي للشركة، ورقم الهاتف، وساعات العمل، وتشمل مراجعات العملاء، وقد تعرض أيضًا صورًا من المالك أو العملاء الزائرين.

ووفقًا للدعوى القضائية التي قدمتها الشركة إلى محكمة المقاطعة الأمريكية في شمال كاليفورنيا، ادعت الشركة أن (هو) وشركتي (جي إم بي آي)، و Rafadigital وضعوا مخططًا معقدًا للتلاعب بقوائم الأعمال على جوجل لتضليل المستهلكين من أجل الربح.

وتدعي الشركة أن (هو) وفريقه أنشؤوا أنشطة تجارية مزيفة على جوجل، وعززوها بمراجعات وهمية، وأقنعوا أصحاب الأعمال الصغيرة بشراء هذه الملفات الشخصية مقابل 1,000 دولار والتقدم بطلب تبديل الاسم، وذلك رجاء التمتع بمكانة أكثر بروزًا في نتائج محرك البحث جوجل.

ويُقال إن (هو) استخدم أدوات مختلفة ذات صلة بالشركة أثناء مكالمة التحقق مع وكلاء جوجل للتحقق من ملفات تعريف الأعمال الوهمية هذه، وإقناعهم بأنهم كانوا يتحدثون إلى مالك شركة صغيرة في القطاع المعلن.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول الشركة إن موقع GMBEye على الويب روّج لخدمات التحقق من Google Business التي يفترض أنها تجاوزت إجراءات جوجل القياسية، بل وعدت بالقدرة على جعل أي عمل تجاري في المرتبة الأولى في نتائج بحث خرائط جوجل.

وتطلب الشركة من المحكمة منع المُدعَى عليهم من الإعلان أو بيع خدمات التحقق من الأعمال أو إنشاء ملفات تعريف مزيفة، وتطلب من هيئة المحلفين اتخاذ قرار بشأن منح تعويض مناسب عن الضرر.