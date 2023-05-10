جوجل تتيح روبوت الدردشة Bard للجميع بدون قائمة انتظار

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أعلنت شركة جوجل عن إتاحة روبوت الدردشة المبني على الذكاء الاصطناعي Bard لجميع المستخدمين حول العالم بدون الحاجة إلى التسجيل في قائمة انتظار وذلك وفقًا لما ذكرته الشركة في مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 23.

وأصبح روبوت جوجل Bard متاحًا الآن في 180 دولة حول العالم، وداعمًا لثلاث لغات هي: الإنجليزية والكورية واليابانية، وتطمح جوجل إلى دعم أكثر 40 لغة انتشارًا في العالم خلال وقت قريب.

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وأضافت جوجل عددًا من المزايا والقدرات الجديدة إلى روبوت Bard كما كشفت عن مزايا أخرى سوف تُضاف لاحقًا إليه.

ومن أهم المزايا الجديدة التي سيحصل عليها روبوت جوجل في الوقت الحالي القدرة على تصدير النصوص التي يولدها إلى بريد “جيميل” في هيئة مسودة أو إلى “مستندات جوجل” في صورة ملف مع الحفاظ على التنسيق. كانت هذه الميزة يُجرى اختبارها من قِبل مشتركي خدمة جوجل Workspace، ولم تكن متوفرة على نطاق واسع من قبل.

وبجانب هذه الميزة، ستجلب جوجل أيضًا خاصية الوضع المظلم Dark Mode لجعل استخدام الروبوت أسهل اثناء الليل دون إجهاد للعين.

ومن أجل تحسين تجربة البرمجة والمطورين، سيعمل Bard على جعل الاستشهادات البرمجية أكثر دقة، وجعل الروابط تأخذك إلى مجموعات معينة من التعليمات البرمجية أو نص مقتبس بدءً من الأسبوع المقبل.

وستضيف جوجل دعم الصور داخل Bard قريبًا، بحيث يمكن إرفاق صور مع الأوامر الكتابية داخل الروبوت، وسوف يتعرف الروبوت على محتوى الصور مدعومًا بجوجل Lens، كما سيعرض الروبوت صور مع النصوص المولدة.

وتعمل جوجل على جعل Bard متكاملًا مع خدماتها المختلفة مثل المستندات والخرائط وبريد “جيميل” وغيرها، بالإضافة إلى التكامل مع خدمات خارجية مثل Adobe Firefly family لإنشاء وتوليد الصور قريبًا.

وتسعى جوجل لتطوير روبوت الدردشة الخاص بها Bard لجعله منافسًا لروبوت مايكروسوفت/OpenAI الشهير ChatGPT.