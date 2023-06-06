جوجل تبدأ إطلاق ميزة مفاتيح المرور لحسابات ورك سبيس وكلاود

بدأت شركة جوجل إتاحة ميزة تسجيل الدخول عبر مفاتيح المرور Passkeys عوضًا عن كلمات المرور التقليدية ﻷصحاب حسابات خدمات “جوجل ورك سبيس Workspace” وباقي خدماتها السحابية.

وتتيح ميزة مفاتيح المرور Passkeys للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية بالطريقة نفسها التي يفتح بها المستخدم هاتفه، فهي وسيلة تسجيل دخول جديدة تعتمد على معيار WebAuthn بحيث يمكن استخدام آليات المصادقة البيومترية فيها كبصمة الإصبع Touch ID، أو التعرف على الوجه Face ID، أو نمط التمرير للتحقق من محاولة تسجيل الدخول، بدلاً من الاعتماد على تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور التقليدية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وأشارت جوجل إلى أن بيانات المصادقة البيومترية لا تُرسل إلى خوادمها أو أيٍ من المواقع أو التطبيقات الأخرى، وذلك لتعزيز الأمان وخصوصية المستخدمين.

وكانت جوجل قد قدمت ميزة مفاتيح المرور لأصحاب الحسابات الشخصية العادية، بالإضافة إلى برنامج الحماية المتقدم مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

وقالت جوجل إن ميزة مفاتيح المرور سوف تتوفر ﻷصحاب حسابات خدمات جوجل وورك سبيس وجوجل كلاود بشكل تجريبي مفتوح، وأضافت أن نحو 9 مليون منظمة مختلفة سوف تستفيد من هذه الميزة، بما في ذلك الشركات والحكومات والمدارس، مشيرةً إلى أنها أول مقدم خدمة سحابية يوفر هذه التقنية على نطاق واسع.

وسوف تساهم هذه التقنية في تقليل عمليات التصيد وهجمات الهندسة الاجتماعية، وخاصةً بالنسبة للشركات؛ ﻷنه – وفقًا لجوجل – لا يمكن كتابتها أو إعطائها عن طريق الخطأ إلى أي أحد، على عكس كلمات المرور التقليدية.

وبالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية، فإن ميزة مفاتيح المرور أيضًا أسرع مرتين، وأقل عرضة للخطأ بمقدار 4 مرات من كلمات المرور، وفقًا لبيانات نشرتها جوجل في وقتٍ سابق.

وسوف تعمل جوجل خلال الأيام المقبلة على تمكين ميزة مفاتيح المرور بشكل تدريجي للمديرين في خدمة ورك سبيس، حتى يتمكنوا بدورهم من إتاحتها للمستخدمين داخل مؤسساتهم، إذ ستكون تلك الميزة معطلة افتراضيًا، ويتعين على المديرين تفعيلها يدويًا من خلال هذا الرابط الذي وفرته جوجل.

وستتوفر ميزة مفاتيح المرور للمستخدمين المؤهلين على أنظمة أندرويد، و iOS، و macOS، و ChromeOS، وويندوز، بالإضافة إلى متصفحات كروم، وسفاري، وإيدج.