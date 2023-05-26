جوجل تبدأ إتاحة مزايا البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي للاختبار

أعلنت جوجل رسميًا عن بدء إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث الخاص بها للاختبار من خلال منصة Google Labs، التي تخصصها جوجل للمستخدمين من أجل الوصول المبكر إلى المزايا والمنتجات الجديدة قيد التجربة.

وكانت جوجل قد أعلنت عن مزايا الذكاء التوليدي في محرك البحث في وقت سابق ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي المطورين Google I/O 2023، وأطلقت عليها اسم “التجربة التوليدية للبحث” أو “Search Generative Experience”، وتُعرف اختصارًا بـ SGE.

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وتتيح جوجل للمستخدمين الراغبين في تجربة مزايا البحث الجديدة الانضمام إلى قائمة انتظار عبر منصة Google Labs، أو من خلال الضغط على الأيقونة المخصصة في تطبيق جوجل على أندرويد و iOS، أو من خلال متصفح جوجل كروم للتسجيل، علمًا بأن الانضمام مقتصر في الوقت الحالي على المستخدمين داخل الولايات المتحدة فقط.

وتقول جوجل إن “التجربة التوليدية للبحث” ستساعد المستخدم في فهم المواضيع التي يبحث عنها بشكل أسرع، واكتشاف وجهات نظر ورؤى جديدة حولها، وإنجاز الأمور بسهولة أكبر. وبدلاً من طرح سلسلة من الأسئلة وكتابة عبارات بحث مختلفة وتجميع المعلومات معًا، سوف يعرض محرك بحث جوجل ملخصًا شاملًا عما يبحث عنه المستخدم، ثم يقترح مجموعة من الروابط للتعمق في الإطلاع على الموضوع بشكل أكبر.

ويرى مراقبون أن “التجربة التوليدية للبحث” هي أكبر تغيره يشهده محرك بحث جوجل منذ إطلاقه، وستكون لها تداعيات هائلة على طريقة تعامل المستخدمين مع محرك البحث، كما ستقلب مجال تحسين محركات البحث SEO رأسًا على عقب، حيث ستتنافس المواقع على الظهور في ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تٌعرض أولًا قبل عرض نتائج البحث التقليدية ذات الروابط الزرقاء.

ويتخوف أصحاب المواقع من تأثير ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي على أعمالهم، حيث يُتوقع أن تقل زيارات المواقع مع اكتفاء المستخدمين بالمعلومات المقدمة في الملخصات، التي تولدها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستغير تجربة البحث التوليدي من جوجل من عملية التسوق عبر الإنترنت أيضًا، حيث ستعمل تلقائيًا على تقديم نصائح للمستهلك بخصوص المنتجات التي يبحث عنها، والعوامل التي يجب عليه أخذها في الاعتبار قبل الإقدام على عملية الشراء، مع اقتراح قائمة من المنتجات مرفقة بالتقييمات والأسعار وروابط الشراء، عوضًا عن توجيه المستخدم إلى مواقع التسوق الإلكتروني مباشرةً، ومن شأن ذلك أيضًا أن يكون له آثاره على سوق التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.