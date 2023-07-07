موقع تويتر يشهد زيادة في الانقطاعات مع النمو الهائل لمنافسه ثردز

يواجه موقع تويتر موجة من الانقطاعات في الوقت الذي تعمل فيه خدمة (ثردز) Threads الجديدة المنافسة لتويتر من شركة ميتا على جذب عشرات الملايين من المشتركين.

وأبلغ العديد من مستخدمي تويتر عن انقطاع الخدمة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع ظهور المشكلات في الساعة الرابعة والنصف مساءً تقريبًا بتوقيت مكة المكرمة من اليوم الجمعة، وذلك حسب بيانات من موقع Downdetector الإلكتروني.

ويقوم Downdetector بتجميع بياناته من المستخدمين الذين يكتشفون الخلل ويبلغون عنه الخدمة.

وأشار موقع Downdetector إلى أن زهاء 70 في المئة من حالات انقطاع الخدمة تأتي من نسخة سطح المكتب من تويتر، ويأتي 13 في المئة فقط من حالات الانقطاع من تطبيق الهاتف المحمول.

وعانت خدمة (تويت دك) TweetDeck التابعة لتويتر، التي تساعد المستخدمين على تنظيم الحسابات التي يتابعونها في أعمدة مختلفة لمراقبة المحتوى بسهولة، من التوقف في الأيام الأخيرة.

وقالت شركة تويتر يوم الاثنين الماضي إنها ستفرض قريبًا على المستخدمين امتلاك حساب موثق لاستخدام (تويت دك). ومع ذلك، يبدو أن المشكلة الأساسية تتعلق بتطبيق تويتر الأساسي، كما تظهر البيانات.

وفي غضون ذلك، سجّل تطبيق (ثردز) زهاء 70 مليون اشتراك بعد يوم واحد فقط من إطلاقه الرسمي، حسبما كتب (مارك زوكربيرج)، المدير التنفيذي لشركة ميتا في منشور له على (ثردز).

ووصف زوكربيرج اليوم الجمعة الشعبية الهائلة للتطبيق بأنها «تفوق توقعاتنا بكثير».

ويُعتقد أن ارتباط تطبيق (ثردز) بشبكة اجتماعية قائمة، وهي إنستاجرام ساعد في تحقيق هذا النمو الهائل، ذلك أنه يمكن للمستخدمين التسجيل باستخدام حساباتهم الحالية في إنستاجرام ويمكنهم الاحتفاظ ببعض من متابعيهم.

وأبدى مالك تويتر (إيلون ماسك) بالفعل بعض القلق من (ثردز)، إذ كتب محاميه (أليكس سبيرو) خطابًا إلى ميتا يتهم فيه الشركة بـ «اختلاس غير قانوني» للأسرار التجارية.