تويتر سوف يضيف ميزة “صورة في صورة” عند مشاهدة الفيديو

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سيطلق تويتر بعض المزايا الجديدة لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو، وفقًا لما أعلنه “إيلون ماسك“، مالك منصة التدوين المصغر Twitter، في تغريدة له ردًا على أحد المستخدمين.

وبدايةً من الأسبوع المقبل، سوف يتمكن مستخدمو منصة تويتر من مشاهدة الفيديو باستخدام ميزة “صورة في صورة”، والتي تتيح إمكانية مشاهدة الفيديو في نافذة عائمة مصغرة، بينما يستأنف المستخدم التمرير لاستعراض المزيد من التغريدات.

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وعند تشغيل مقطع فيديو حاليًا على المنصة، فإنه إما يعمل في وضعية الشاشة الكاملة، أو يتوقف من تلقاء نفسه عند الاستمرار في التمرير.

وأعلن “ماسك” أيضًا عن إضافة المزيد من أزرار التحكم إلى مشغل الفيديو، وتحديدًا زي التقديم والتأخير لـ 15 ثانية.

وكان “ماسك” قد أعلن في وقت سابق عن ميزة جديدة حصرية لمشتركي خدمة “تويتر بلو” المأجورة، تمكنهم من رفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين بحد أقصى، لذا فإن التحسينات الجديدة المشار إليها سابقًا في مشغل الفيديو على المنصة ستلقى استحسان المستخدمين.

جدير بالذكر أن الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يرفعها المستخدمون العاديون عبر حساباتهم الشخصية لا يتعدى 140 ثانية حتى الآن.

وأجرت منصة تويتر خلال الأشهر الأخيرة العديد من التغييرات، بعد استحواذ المليادير الأمريكي “إيلون ماسك” عليها في صفقة كبرى بلغت 44 مليار دولار أمريكي نهاية العام الماضي.

وستشهد منصة تويتر منافسة شرسة خلال الفترة القادمة مع انطلاق عدة منصات تتبنى الفكرة الجوهرية لها، وهي التدوين المصغر أو المنشورات النصية القصيرة، مثل منصة “بلوسكاي“، التي أطلقها جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للمنصة.

علاوةً على ذلك، تشير التسريبات والتقارير الصحفية إلى اقتراب شركة ميتا من الإعلان عن تطبيق مشتق من إنستاجرام لمنافسة تويتر، وسوف تحاول اجتذاب المشاهير والمؤثرين عليه، لتقدمه كبديل يجمع بين خصائص تويتر وإنستاجرام معًا.