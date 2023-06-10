تويتر ستدفع لبعض منشئي المحتوى مقابل عرض الإعلانات في الردود

قال مالك تويتر (إيلون ماسك) يوم الجمعة إن الشركة ستبدأ قريبًا الدفع لمنشئي المحتوى الموثقين للإعلانات التي تُعرض في ردودهم، وستكون الكتلة الأولى للدفع نحو 5 ملايين دولار أمريكي.

وقال الملياردير ورائد الأعمال المشهور، الذي اشترى شركة تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في تغريدة: «ملحوظة: يجب أن يكون حساب منشئ المحتوى موثقًا، ولا تُحسب إلا الإعلانات المقدمة للمستخدمين المُوثَّقين».

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

In a few weeks, X/Twitter will start paying creators for ads served in their replies. First block payment totals $5M. Note, the creator must be verified and only ads served to verified users count. — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2023

وأشاد المدير التنفيذي السابق لتويتر في شهر أيار/ مايو الماضي بالمستخدمين الذي يدعمون منشئي المحتوى في منصة التواصل الاجتماعي، وأعاد تأكيد دعم المنصة لهم ماديًا.

ويسعى ماسك منذ استحواذه على تويتر إلى تعويض قيمة الصفقة التي بلغت 44 مليار دولار أمريكي، وتحسين الوضع المالي للشركة.

وكرر ماسك في السابق قوله إن تويتر كانت تتجه، قبل جهود خفض التكاليف، نحو «وضع سلبي للتدفق النقدي قدره ثلاثة مليارات دولار سنويًا»، وكان عليه أن يتخذ إجراءات جذرية، في إشارة إلى تسريحه للعمال على نطاق واسع.

وقال ماسك في تغريدته التي أشاد بها بمنشئي المحتوى: «يحظى دعمك لمنشئي المحتوى في هذه المنصة بتقدير كبير». وأضاف: «لا نحتفظ بأي من إيرادات الاشتراك للأشهر الاثني عشر الأولى و 10 في المئة فقط بعد ذلك».

وأعلنت شركة تويتر نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي عن فتح باب التسجيل بخدمة (الاشتراكات) Subscriptions للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها.

وقال ماسك حينئذ إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين مقابل كل مقالة تُقرأ عبر تويتر، واصفًا ذلك بالفوز لكل من المؤسسات الإعلامية والعامة.

وفي خبر منفصل، أعلنت شركة تويتر نهاية شهر أيار/ مايو الماضي عن إطلاق ميزة (ملاحظات المجتمع) Community Notes للصور التي في المنشورات، وذلك في مسعى منها لوضع المزيد من العبء على جهود اعتدال المحتوى التي يقوم بها مستخدمو المنصة بأنفسهم.