تويتر ستدفع لبعض منشئي المحتوى مقابل عرض الإعلانات في الردود

قال مالك تويتر (إيلون ماسك) يوم الجمعة إن الشركة ستبدأ قريبًا الدفع لمنشئي المحتوى الموثقين للإعلانات التي تُعرض في ردودهم، وستكون الكتلة الأولى للدفع نحو 5 ملايين دولار أمريكي.

وقال الملياردير ورائد الأعمال المشهور، الذي اشترى شركة تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في تغريدة: «ملحوظة: يجب أن يكون حساب منشئ المحتوى موثقًا، ولا تُحسب إلا الإعلانات المقدمة للمستخدمين المُوثَّقين».

In a few weeks, X/Twitter will start paying creators for ads served in their replies. First block payment totals $5M.

Note, the creator must be verified and only ads served to verified users count.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2023