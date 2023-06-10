تويتر ستدفع لبعض منشئي المحتوى مقابل عرض الإعلانات في الردود
مصدر الصورة: البوابة العربية للأخبار التقنية
أخبار الإنترنت

تويتر ستدفع لبعض منشئي المحتوى مقابل عرض الإعلانات في الردود

0

قال مالك تويتر (إيلون ماسك) يوم الجمعة إن الشركة ستبدأ قريبًا الدفع لمنشئي المحتوى الموثقين للإعلانات التي تُعرض في ردودهم، وستكون الكتلة الأولى للدفع نحو 5 ملايين دولار أمريكي.

وقال الملياردير ورائد الأعمال المشهور، الذي اشترى شركة تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في تغريدة: «ملحوظة: يجب أن يكون حساب منشئ المحتوى موثقًا، ولا تُحسب إلا الإعلانات المقدمة للمستخدمين المُوثَّقين».

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية

وأشاد المدير التنفيذي السابق لتويتر في شهر أيار/ مايو الماضي بالمستخدمين الذي يدعمون منشئي المحتوى في منصة التواصل الاجتماعي، وأعاد تأكيد دعم المنصة لهم ماديًا.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

هذا ما سوف يبدو عليه تطبيق إنستاجرام المنافس لتويتر

285

تويتر تضاعف المدة الزمنية لإمكانية تعديل التغريدات

345

ويسعى ماسك منذ استحواذه على تويتر إلى تعويض قيمة الصفقة التي بلغت 44 مليار دولار أمريكي، وتحسين الوضع المالي للشركة.

وكرر ماسك في السابق قوله إن تويتر كانت تتجه، قبل جهود خفض التكاليف، نحو «وضع سلبي للتدفق النقدي قدره ثلاثة مليارات دولار سنويًا»، وكان عليه أن يتخذ إجراءات جذرية، في إشارة إلى تسريحه للعمال على نطاق واسع.

وقال ماسك في تغريدته التي أشاد بها بمنشئي المحتوى: «يحظى دعمك لمنشئي المحتوى في هذه المنصة بتقدير كبير». وأضاف: «لا نحتفظ بأي من إيرادات الاشتراك للأشهر الاثني عشر الأولى و 10 في المئة فقط بعد ذلك».

وأعلنت شركة تويتر نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي عن فتح باب التسجيل بخدمة (الاشتراكات) Subscriptions للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها.

وقال ماسك حينئذ إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين مقابل كل مقالة تُقرأ عبر تويتر، واصفًا ذلك بالفوز لكل من المؤسسات الإعلامية والعامة.

وفي خبر منفصل، أعلنت شركة تويتر نهاية شهر أيار/ مايو الماضي عن إطلاق ميزة (ملاحظات المجتمع) Community Notes للصور التي في المنشورات، وذلك في مسعى منها لوضع المزيد من العبء على جهود اعتدال المحتوى التي يقوم بها مستخدمو المنصة بأنفسهم.

اقرأ أيضًا

تويتر تطلق ميزة ملاحظات المجتمع للتغريدات ذات الصور

تويتر: سنضيف ميزة “صورة في صورة” عند مشاهدة الفيديو

إيلون ماسك يوجه انتقادات لاذعة إلى OpenAI مجددًا

تويتر تتهم مايكروسوفت باستخدام بياناتها بطرق غير مصرح بها

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد