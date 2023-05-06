تويتر تكشف عن السبب وراء عرض تغريدات الدوائر الشديدة الخصوصية للغرباء

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كشفت شركة تويتر يوم الجمعة أن «حادثًا أمنيًا» تسبب في عرض تغريدات المستخدمين الشديدة الحساسية المرسلة عبر ميزة (الدوائر) Circles، للغرباء.

ومن المفترض أن تُعرض التغريدات، التي تُشارك في دائرة تويتر، لمجموعة محددة من المستخدمين، وذلك على غرار قصص (الأصدقاء المقربين) Close Friends في إنستاجرام.

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وتُعرِّف تويتر ميزة الدوائر بأنها طريقة تتيح لك إمكانية إرسال تغريدات إلى أشخاص محددين ونشر أفكارك مع مجموعة صغرى.

ويمكنك اختيار من يمكنه الانضمام إلى دائرة تويتر الخاصة بك، ولن يتمكن أحد من الردّ على التغريدات التي تنشرها في الدائرة والتفاعل معها سوى الأفراد الذين أضفتهم إليها.

ولكن العديد من مستخدمي ميزة الدوائر أبلغوا مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي عن خطأ أدى إلى عرض تغريداتهم الشديدة الحساسية للغرباء.

وأدى الخطأ إلى عرض التغريدات في صفحة (لك) For You لمستخدمين من خارج الدوائر. ومما زاد الطين بلة، أن بعض المستخدمين شاركوا تغريدات شديدة الحساسية، مثل: صور عارية، أو غِيبة، أو شكوى من أرباب العمل في دائرتهم، ولكن تلك التغريدات عُرضت لأشخاص ما كان ينبغي لهم رؤيتها.

وفي إشعار أُرسل أمس إلى المستخدمين المتأثرين، قالت تويتر إن «حادثًا أمنيًا» كان السبب في الكشف عن تغريدات الدوائر الخاصة بهم.

وقالت تويتر في الإشعار الخاص بالحادث الأمني: «نتواصل معك لأنه من المحتمل أن يكون حسابك في تويتر قد تأثر بحادث أمني وقع في وقت سابق من هذا العام».

وأضافت الشركة: «قد يكون الحادث الأمني الذي حدث في نيسان/ أبريل 2023 سمح للمستخدمين خارج دائرة تويتر الخاصة بك بمشاهدة التغريدات التي كان من المفترض أن تقتصر على الدائرة التي كنت تنشر فيها. لقد حدد فريقنا الأمني هذه المشكلة وأصلحها على الفور للحيلولة دون عرض هذه التغريدات خارج دائرتك».

وقالت تويتر أيضًا: «لقد أجرينا تحقيقًا شاملًا لفهم كيفية حدوث ذلك وعالجنا هذه المشكلة. وتلتزم تويتر بحماية خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون خدمتنا، ونحن نتفهم المخاطر التي يمكن أن تُحدثها حادثة كهذه، ونأسف بشدة لحدوث ذلك».

وأعلنت شركة تويتر حديثًا عن جعل الشفرة المسؤولة عن خوارزمية التوصية التي تستخدمها منصتها لتحديد محتويات الخط الزمني للمستخدمين، مفتوحة المصدر.

وتستخدم خوارزمية التوصية نماذج متعددة للحصول على التغريدات وتصنيفها وترشيحها، ويُعتقد أن نموذج تحديد المصادر قد يعجز عن ترشيح التغريدات الخاصة على نحو كافٍ.

يُشار إلى أن ميزة الدوائر عانت العديد من الأخطاء خلال الأشهر الماضية، فقد ذكر موقع (تك كرنش) TechCrunch التقني أن تغريدات دائرة تويتر غالبًا ما تُعرض بدون الشعار الأخضر الذي يشير إلى أنها شُوركت مع الجمهور المحدد فقط.