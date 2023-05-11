تويتر تعلن رسميًا عن دعم الرسائل المباشرة المشفرة ولكن ليس للجميع

أطلقت شركة تويتر اليوم الخميس رسميًا ميزة (الرسائل المباشرة المشفرة) Encrypted Direct Messages التي تسمح لفئة محددة من مستخدميها بتبادل الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف.

وتستخدم تقنية التشفير من طرف إلى طرف أزواجًا من المفاتيح الخاصة والعامة لتشفير المعلومات المرسلة عبر الإنترنت بحيث لا يتمكن سوى المرسل والمتلقي من قراءتها.

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ويُخزَّن مفتاح فك التشفير الخاص فقط في جهاز المرسل ولا يُشارك مع أي شخص آخر، إلا أن مفتاح التشفير العام يُشارك مع الآخرين الذين يرغبون في إرسال بيانات مشفرة إلى المستخدم.

ونظرًا إلى أن مفتاح فك التشفير الخاص يُخزَّن فقط في جهاز المستلم ولا يُخزَّن مطلقًا في أي مكان آخر بين الطرفين، مثل: خوادم تطبيق التراسل، فلو اعترض شخص ما الرسالة، فلن يتمكن من قراءتها بدون مفتاح فك التشفير.

وتُعدّ الرسائل المباشرة المشفرة من طرف إلى طرف في تويتر من الميزات التي طال انتظارها، وقد شوَّقت لها الشركة في عام 2018 ثم تراجعت عن دعمها.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصدت المدونة (جين مانشون وونغ) في الشفرة المصدرية لتويتر الخاصة بنظام التشغيل أندرويد ما يشير إلى أن الشركة تعمل على تطبيق يدعم تقنية التشفير من طرف إلى طرف، ثم خرج الرئيس التنفيذي لتويتر (إيلون ماسك) ليؤكد ذلك.

وبعد ستة أشهر تقريبًا، أعلنت تويتر رسميًا اليوم عن توفر (ميزة الرسائل المباشرة المشفرة) في أحدث إصدار من تطبيق تويتر لنظامي: أندرويد من جوجل و(آي أو إس) من آبل، بالإضافة إلى الويب.

واستنادًا إلى التفاصيل الواردة في الإعلان، التي تشير إلى استخدام مفتاح خاص يُنشئه جهاز المستخدم ومفتاح عام يتوفر لدى المنصة، تكون تويتر قد طبّقت مخططًا غير متماثل للتشفير.

وتوضح صفحة الدعم الخاصة بتويتر هذه الميزة بالقول: «يُخزَّن المفتاح العام تلقائيًا حينما يسجل المستخدم الدخول إلى تويتر عبر جهاز أو متصفح جديد، أما المفتاح الخاص فلا يغادر الجهاز أبدًا، مما يعني أنه لا يصل إلى تويتر مطلقًا». وجاء أيضًا: «بالإضافة إلى أزواج المفاتيح الخاصة والعامة، يوجد مفتاح لكل محادثة يُستخدم لتشفير محتوى الرسائل».

وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة أو تقنية، مثل: خوارزميات التشفير المستخدمة، فقد وعدت تويتر بجعل آلية تنفيذ تقنية التشفير من طرف إلى طرف مفتوحة المصدر، وبنشر تقرير رسمي في وقت لاحق من عام 2023.

ولخيبة أمل الكثيرين، سيكون خيار الأمان الجديد هذا متاحًا فقط للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الاشتراك في خدمة (تويتر بلو)، ويحتاج كل من طرفي المحادثة إلى الاشتراك في الخدمة المأجورة أو الانضمام إلى مؤسسة مُشترِكة في الخدمة حتى تُشفَّر رسائلهم.

وتوفر واجهة الدردشة للمستخدمين المؤهلين الآن خيار تفعيل «الرسائل المباشرة المشفرة» حتى يتمكنوا من التبديل بسهولة بين الرسائل المشفرة وغير المشفرة في أي وقت.

ويمكن للمستخدمين متابعة المحادثات الحالية في وضع التشفير من طرف إلى طرف عن تفعيل خيار «بدء رسالة مشفرة».

ولن يكون لدى مستخدمي تويتر «المجانيين» خيار استخدام «الرسائل المباشرة المشفرة»، بل سيستمرون مع التعيين الافتراضي للاتصالات القياسية غير المشفرة.

وبصرف النظر عن إهمال المستخدمين غير المشتركين في (تويتر بلو)، فقد أبلغت تويتر أيضًا عن بعض القيود، مثل: عدم القدرة على إرسال رسائل مشفرة إلى المجموعات، ودعم النص والروابط فقط (بدون الوسائط المتعددة)، وعدم السماح للأجهزة الجديدة بالانضمام إلى المحادثات المشفرة الحالية، والسماح فقط بحد أقصى قدره 10 أجهزة مسجلة لكل مستخدم.