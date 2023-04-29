تويتر تعلن الإطلاق العالمي لخدمة الاشتراكات

أعلنت شركة تويتر يوم الجمعة عن فتح باب التسجيل بخدمة (الاشتراكات) Subscriptions للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها.

وفي وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري، أعادت الشركة تسمية خاصية (المتابعات الفائقة) Super Follows إلى (الاشتراكات) التي تتيح للمستخدمين الاشتراك بحسابات فردية للحصول على وصول حصري إلى المحتوى.

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وقالت تويتر يوم الجمعة في تغريدة: «يمكن الآن لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم الاشتراك وكسب الربح من تويتر. انقر على (تحقيق الدخل) في الإعدادات للتقدّم اليوم».

وكانت الشركة قد أعلنت عن خاصية (المتابعات الفائقة) أول مرة في شهر شباط/ فبراير 2021، وهي الآن، تحت اسمها الجديد، تساعد المستخدمين في تويتر في كسب دخل شهري من المحتوى الذي ينشئونه.

وتُعدّ (الاشتراكات) طريقة يستخدمها أكثر المتابِعين تفاعلًا مع حساب ما لمساعدته في كسب المال من منصة تويتر مقابل مساهماته عليها. وحينما يقدم أحد الأشخاص عرض اشتراك، يمكن لمتابِعيه الاشتراك لديه للوصول إلى التغريدات الإضافية التي أُنشئت خاصةً له. وستظهر شارات على ردود المشتركين على الشخص الذي اشتركوا لديه، مما يتيح لهم إبراز تعليقاتهم في المحادثات.

أما الميزات التي توفرها الاشتراكات، فيُذكر منها: التغريدات الحصرية، وتنبيهات التغريدات الحصرية لنظامي التشغيل أندرويد و(آي أو إس) فقط، والمساحات المخصصة للمشتركين فقط، وشارة المشترك، وعلامة التبويب لتغريدات الاشتراكات.

وعقب الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة الاشتراكات، قال الرئيس التنفيذي لتويتر (إيلون ماسك) إن الشركة ستقتطع 10 في المئة من اشتراكات المحتوى بعد العام الأول، ولكن قبل ذلك، فإن منشئي المحتوى سيحصلون على كامل الاشتراكات التي تأتيهم من المتابعين، باستثناء النسبة التي تقتطعها شركتا آبل وجوجل.

وبعد استحواذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار أمريكي أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سارع إلى إجراء العديد من التغييرات في الشركة والمنصة لزيادة الإيرادات، خاصةً بعد أن شهدت انخفاضًا في دخل الإعلانات.

وتفرض تويتر على الراغبين باستخدام خاصية (الاشتراكات) أن يكونوا أكبر من 18 عامًا، وأن يكون لديهم ما لا يقل عن 500 متابع، وقد نشروا 25 تغريدة خلال الأيام الثلاثين الماضية. وذلك على موقع تويتر، ولكن في صفحة الدعم، تذكر الشركات مجموعة أخرى من المتطلبات، مثل أن يكون لدى المستخدم أكثر من 10,000 متابع نشط.

وتتيح الخاصية لمنشئي المحتوى فرض رسوم شهرية تقرب من 3 دولارات أمريكية، أو 5 دولارات أمريكية، أو 10 دولارات أمريكية.