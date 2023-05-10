تويتر تعتزم دعم الرسائل المباشرة المشفرة «اليوم» ثم المكالمات الصوتية والمرئية

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (إيلون ماسك) اليوم الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي تعتزم إطلاق ميزة الرسائل المباشرة المشفرة «في وقت لاحق اليوم»، وذلك في إطار سعيها لتعزيز ميزات التواصل بين المستخدمين.

وقال (ماسك) في تغريدة له إن أحدث إصدار من تطبيق تويتر يحتوي على تغييرات في خاصية الرسائل المباشرة: وهي الرسائل الخاصة التي يرسلها المستخدمون لبعضهم بعض.

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وقال الملياردير، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه يمكن للمستخدمين الآن الرد على أي رسالة في سلسلة للرسائل المباشرة، وليس فقط الرسائل الأحدث، ويمكنهم أيضًا استخدام أي رمز تعبيري للرد على الرسائل.

وفي السابق، كانت تويتر تقيد قدرة المستخدمين بالرد على أحدث رسالة فقط في سلسلة للرسائل المباشرة، والرد فقط باستخدام رموز تعبيرية محددة.

وأعلن (ماسك) أن الرسائل المباشرة المشفرة قد تُطلق اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن التشفير في الرسائل يعني أن المرسل والمتلقي فقط هما القادران على رؤية الرسالة. ومن الناحية النظرية، لن تتمكن تويتر وماسك من رؤية الرسائل المباشرة بين الأشخاص أو اعتراضها.

وأعلنت ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، في شهر كانون الثاني/ يناير عن توسيع اختبار التشفير من طرف إلى طرف الافتراضي في تطبيق التراسل الفوري مسنجر. أما خدمة واتساب التابعة لها أيضًا، فهي تدعم التراسل المشفر منذ سنوات عديدة.

وقد زادت شعبية خدمات التراسل المشفر في السنوات القليلة الماضية وسط تركيز المستخدمين في الخصوصية.

وقال (ماسك) أيضًا إن المكالمات المرئية والصوتية ستُضاف قريبًا إلى تويتر حتى يتمكن المستخدمون من «التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم» دون إعطائهم رقم هاتف.

ومنذ تأسيس تويتر في عام 2006، لم يحظ تطوير ميزة الرسائل المباشرة باهتمام كبير من الرؤساء التنفيذيين السابقين. لكن (ماسك) أشار عدة مرات إلى نيته تحويل تويتر إلى «تطبيق شامل» يقدم العديد من الخدمات، مثل: المراسلة، والخدمات المالية، وغيرها.

يُشار إلى أن الإعلان عن دعم الرسائل المباشرة المشفرة يأتي بعد يومين من إعلان (ماسك) عن خطة لتطهير حسابات تويتر القديمة التي ليس لها أي نشاط منذ سنوات.