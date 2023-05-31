تويتر تطلق ميزة ملاحظات المجتمع للتغريدات ذات الصور

أعلنت شركة تويتر يوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة (ملاحظات المجتمع) Community Notes للصور في المنشورات، وذلك في مسعى منها لوضع المزيد من العبء على جهود اعتدال المحتوى الجماعية.

وتهدف الشركة إلى معالجة سيناريوهات الصور المُحوَّلة أو الصور التي أُنشئت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عبر المنصة حيثما تُنشر الصور.

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ويأتي الإطلاق بعد أيام من انتشار صورة أُنشئت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عن هجوم على البنتاغون بسرعة حيث أعادت حسابات بارزة تغريدها.

وقالت تويتر إن الملاحظات المكتوبة للصورة ستظهر في المنشورات «الحديثة والمستقبلية» التي تحتوي عليها. وفي الوقت الحالي، فإن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار وستعمل مع التغريدات التي تحتوي على صورة واحدة فقط.

وقالت الشركة إن القدرة على رؤية خيار إرسال ملاحظات حول صورة بدلًا من تغريدة ستقتصر فقط على المساهمين في (ملاحظات المجتمع) الذين لديهم درجة تأثير عالية. ويقصد بدرجة التأثير النتيجة التي تقيس مدى فائدة ملاحظات المساهم.

وبهذه الطريقة، إن غرّد المستخدمون الآخرون بالصورة نفسها، ولكن بتعليقات مختلفة، فستظل ملاحظات المجتمع كما هي.

وسيكون للتغريدات التي تحتوي على صور مع ملاحظات ملصق يقول «هذه الملاحظة هي حول الصورة ويمكن عرضها على التغريدات الأخرى التي تحتوي على الصورة».

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها تعمل على توسيع هذه الميزة لدعم مقاطع الفيديو والتغريدات التي تحتوي على وسائط متعددة.

وأشار أيضًا إلى أنه نظرًا إلى أن هذه نسخة مبكرة من (ملاحظات المجتمع) لمحتوى الوسائط، فقد يفوت على خوارزمية المطابقة بعض التغريدات التي تتضمن صورة مع ملاحظات.

يُشار إلى أنه بعد استحواذ (إيلون ماسك) على تويتر، أصبحت الشركة تعتمد بدرجة كبيرة على الاعتدال الجماعي من خلال (ملاحظات المجتمع) Community Notes، خاصةً بعد أن تخلت عن الموظفين الذين يعملون على الأمر، لخفض التكاليف.

وفي العام الماضي، بدأت تعرض (ملاحظات المجتمع) في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت قبول مساهمات من مختلف البلدان.

وفي شهر شباط/ فبراير، طرحت تويتر ميزة لتوعية الناس بالسياق المتعلق بتغريدة، وبدأت الشبكة الاجتماعية إرسال إشعارات إلى المستخدمين الذي يعيدون تغريد أو يردون على تغريدة، وذلك بعد أن تتبين حقيقتها.