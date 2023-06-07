تويتر تضاعف المدة الزمنية لإمكانية تعديل التغريدات

قالت شركة تويتر اليوم الأربعاء إن المدة الزمنية التي يُسمح خلالها بتعديل التغريدات تضاعفت، وذلك في مسعى جديد لتعزيز الميزات المتاحة للمشتركين في خدمتها المأجورة (تويتر بلو) Twitter Blue.

وكانت تويتر قد أتاحت زر تعديل التغريدات الذي طال انتظاره في خريف 2022، وذلك حصريًا للمشتركين في خدمة (بلو)، وكانت تسمح بإجراءات التعديلات على التغريدات الأصلية وليس الردود، وذلك في غضون 30 دقيقة فقط من لحظة النشر.

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واليوم، قالت الشركة في تغريدة نشرها حساب خدمتها المأجورة (تويتر بلو): «لدى المشتركين في (بلو) الآن ما يصل إلى ساعة لتعديل تغريداتهم».

وحدّثت الشركة صفحة الدعم الخاصة بخدمة (بلو) بعد وقت قصير من نشر التغريدة لتعكس الحد الزمني الجديد وهو 60 دقيقة.

وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، أتاحت تويتر للمشتركين في خدمتها المأجورة ميزتين جديدتين هما: ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف، وترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث.

ثم رفعت الشركة الحد الأقصى لعدد حروف التغريدات للمشتركين في الخدمة إلى 10,000 وذلك في إطار سعيها لتحسين تجربة الكتابة والقراءة في المنصة.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية وقتئذ في تغريدة عبر حساب (تويتر رايت) Twitter Write إنه أصبح بالإمكان أيضًا دعم تنسيقي النص العريض والمائل.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أتاحت الشركة للمشتركين في (بلو) تحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان أو ما يعادل 8 جيجابايت، وقبيل هذه الميزة، أعلنت تويتر عن ميزة الرسائل المباشرة المشفرة.

وتتوفر خدمة (بلو) لقاء اشتراك شهري قدره 8 دولارات أمريكية عبر الويب، أو 11 دولارًا أمريكيًا عبر نظامي أندرويد وآي أو إس. وهي توفر للمشتركين ميزات أخرى عديدة، مثل: تعديل التغريدات، وعرض إعلانات بنسبة 50 في المئة، والتراجع عن التغريدات، وغيرها.