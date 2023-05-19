تويتر تتهم مايكروسوفت باستخدام بياناتها بطرق غير مصرح بها

اتهمت تويتر مواطنتها مايكروسوفت باستخدام البيانات الخاصة بها بطرق غير مصرح بها، وذلك في خلاف هو الأحدث بين عملاقتي التقنية الأمريكيتين.

وأرسل (ألكس سبيرو)، المحامي عن مالك تويتر (إيلون ماسك)، خطابًا إلى مايكروسوفت يوم الخميس يوضح الادعاءات، ومن ذلك أن شركة البرمجيات انتهكت أحكامًا متعددة فيما يتعلق باتفاقها مع تويتر الخاص باستخدام البيانات.

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وُيعد هذا الخلاف هو الأحدث بين شركات التقنية في الجدل المتزايد بشأن من يمتلك البيانات التي يمكن استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي وبرامج التعلم الآلي.

وبعد أن قاد ماسك عملية الاستحواذ على تويتر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وعيّن نفسه مديرًا تنفيذيًا، بدأت الشركة في فرض رسوم على استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، التي تُمكّن المطورين من تضمين التغريدات في برامجهم وخدماتهم، بالإضافة إلى الوصول إلى بيانات تويتر.

وكانت واجهة برمجة التطبيقات في السابق مجانية للاستخدام لبعض الباحثين والشركاء والمطورين الذين وافقوا على شروط تويتر. وتشمل التطبيقات التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات خدمات النشر عبر التواصل الاجتماعي، مثل: (هوتسويت) Hootsuite.

ووفقًا للخطاب الموجه من سبيرو إلى (ساتيا ناديلا)، المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت، فإن مايكروسوفت «رفضت في الشهر الماضي دفع حتى السعر المخفض مقابل الاستمرار في الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات والمحتوى في تويتر».

وكتب سبيرو أنه حتى شهر نيسان/ أبريل الماضي، كان لدى مايكروسوفت ما لا يقل عن خمسة منتجات تستخدم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر، ومن ذلك: الخدمة السحابية (أزور)، ومحرك البحث (بينج)، وأدوات تطوير التطبيقات التي تتطلب كتابة القليل من التعليمات البرمجية: (باور بلاتفورم).

وكتب سبيرو أن الاتفاق يقيد الاستخدام المفرط لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر، ومع ذلك، فإنه في واحدة من خدمات مايكروسوفت التي تستخدم بيانات تويتر «تنص معلومات الحساب صراحةً على أنها تنوي السماح لعملائها بالالتفاف حول القيود المفروضة».

وأقرّ متحدث باسم مايكروسوفت بتسلم الخطاب، وأخبر شبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية بأن الشركة ستراجع الخطاب و«ترد بما يناسب».

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: «سمعنا اليوم من شركة محاماة تمثل تويتر مع بعض الأسئلة بشأن استخدامنا السابق لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتويتر المجانية. ونتطلع إلى استمرار شراكتنا طويلة الأمد مع الشركة».

وانتقد ماسك علنًا علاقة مايكروسوفت الوثيقة مع شركة (أوبن أي آي) OpenAI، التي اشتُهرت بعد إطلاق روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT. مع العلم بأن ماسك كان من أوائل الداعمين للشركة الناشئة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. وقد جمعت الشركة مليارات الدولارات من مايكروسوفت، التي تُضمّن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في العديد من المنتجات الأساسية.