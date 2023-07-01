تويتر تفرض على المستخدمين امتلاك حساب لرؤية التغريدات

قررت تويتر الآن مطالبة المستخدمين بامتلاك حساب في منصة التواصل الاجتماعي لرؤية التغريدات، وهي خطوة وصفها مالك الشركة (إيلون ماسك) يوم الجمعة بأنه «إجراء طارئ ومؤقت».

وسيُطلب من المستخدمين الذين يحاولون عرض المحتوى على المنصة التسجيل لإنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود لمشاهدة التغريدات المفضلة لديهم.

وقال ماسك في تغريدته: «كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تُقلل من مستوى الخدمة للمستخدمين العاديين!».

وأعرب ماسك سابقًا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي، مثل: (أوبن أي آي) OpenAI وغيرها من الشركات التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة.

وبعد استحواذ ماسك على تويتر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واجهت شركة التواصل الاجتماعي أشهرًا من الفوضى، ومن ذلك: تسريح آلاف الموظفين، وانتقادات بشأن التراخي في الإشراف على المحتوى، وهروب العديد من المعلنين الذين لم يرغبوا في عرض إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق.

وبدأت الشركة مجموعة من الإجراءات لإعادة المعلنين وزيادة إيرادات الاشتراك عن طريق جعل علامات التوثيق جزءًا من برنامج (تويتر بلو).

وفي الشهر الماضي، كشف عرض تقديمي للمستثمرين قدّمه ماسك ومديرة تويتر التنفيذية الجديدة (ليندا ياكارينو) أن الشركة تخطط للتركيز في إبرام شراكات مع منشئي المحتوى وفي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني؛ لتنشيط أعمالها.

وقالت (ياكارينو)، التي بدأت منصب المديرة التنفيذية لتويتر في 5 حزيران/ يونيو الماضي، لمستثمري الشركة إن تويتر تُجري محادثات مبكرة مع شخصيات سياسية وترفيهية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وناشري الأخبار والإعلام بشأن شراكات محتملة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.

وتحت إدارة ماسك، غيّرت تويتر اسم نشاطها التجاري إلى X Corp، وهذا يعكس رؤية الملياردير لإنشاء «تطبيق شامل»، على غرار تطبيق (وي شات) WeChat الصيني، الذي قال إنه سيشمل المدفوعات الرقمية والخدمات الأخرى.