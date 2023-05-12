تقرير يكشف عن المرأة التي ستخلف ماسك في إدارة تويتر

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قالت شركة (إن بي سي يونيفرسال) NBCUniversal اليوم الجمعة إن مديرة الإعلانات العالمية (ليندا ياكارينو) استقالت من الشركة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان (إيلون ماسك) في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيكون هناك مدير تنفيذي جديد للشركة يخلفه، إلا أنه لم يذكر اسم الشخص الجديد. وقال ماسك في تغريدته إن الشخص سيباشر عمله في غضون ستة أسابيع تقريبًا.

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ووفقًا لقناة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية، التابعة لشركة (إن بي سي يونيفرسال)، فإن (ياكارينو) تُجري محادثات متقدمة بشأن شغل منصب المديرة التنفيذية لشركة تويتر.

يُشار إلى أن (ياكارينو) انضمت إلى شركة (إن بي سي يونيفرسال) عام 2011 ومنذئذ ارتقت في المناصب حتى أصبحت مديرة الإعلانات العالمية للشركة.

ويُعتقد أن تولي مديرة بارزة في مجال الإعلانات إدارة تويتر قد يوفر للشركة الكثير من العلاقات مع كبار مسؤولي التسويق ومديري الإعلانات الآخرين، وذلك في وقت شهدت المنصة، التي تعد الإعلانات واحدًا من أساسات إيراداتها، فرار المعلنين الذين خسرت معهم مليارات الدولارات، وذلك بعد استحواذ ماسك على الشركة العام الماضي.

وأتم ماسك صفقة الاستحواذ على تويتر، التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار أمريكي، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولا يزال الملياردير ورائد الأعمال المشهور يدير حاليًا بضع شركات بارزة، مثل: شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعات الفضاء سبيس إكس، وغيرهما.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، سارع ماسك إلى الإعلان عن تغييرات جذرية في الشركة، إذ أقال العديد من المديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى تسريح آلاف الموظفين.

وبعدئذ، أوقفت العديد من الشركات إنفاقها على الإعلانات في تويتر بحجة أن منصة التواصل الاجتماعي تشهد زيادة في خطاب الكراهية.

وحاول ماسك تعويض النقص في الإيرادات من خلال خدمة الاشتراك الجديدة (تويتر بلو) التي تقدم عددًا من الميزات الحصرية، مثل: شارة التوثيق الزرقاء.

وجلست (ياكارينو) وماسك معًا في مقابلة خلال كلمة رئيسية في مؤتمر للتسويق في فلوريدا في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي. وخلال المقابلة، ناقش الاثنان الدور الذي يلعبه المسوقون في مستقبل تويتر، بالإضافة إلى موقع المنصة في المحادثات الحضارية.

ويُقال إن ماسك حاول خلال المؤتمر طمأنة المعلنين بأن تويتر مكان محترم لعلاماتهم التجارية.

وقالت شركة (إن بي سي يونيفرسال) اليوم الجمعة إن (ياكارينو) ستغادر الشركة اعتبارًا من اليوم، وسيصبح (مارك مارشال)، الرئيس الحالي لمبيعات الإعلانات والشراكات مع العملاء، الرئيس المؤقت لمجموعة الإعلانات والشراكات التابعة للشركة.