تقرير يكشف عن إستراتيجية جديدة لتويتر لتنشيط أعمالها

كشف عرض تقديمي للمستثمرين قدّمه مالك تويتر (إيلون ماسك) ومديرتها التنفيذية الجديدة (ليندا ياكارينو) أن الشركة تخطط للتركيز في إبرام شراكات مع منشئي المحتوى وفي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني؛ لتنشيط أعمالها.

وقالت (ياكارينو)، التي بدأت منصب المديرة التنفيذية لتويتر في 5 حزيران/ يونيو الحالي، لمستثمري الشركة يوم الخميس إن الشركة تُجري محادثات مبكرة مع شخصيات سياسية وترفيهية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وناشري الأخبار والإعلام بشأن شراكات محتملة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.

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وقال المصدر إن العرض التقديمي هو المرة الأولى التي تخاطب فيها (ياكارينو) مستثمري الشركة.

وبعد استحواذ ماسك على تويتر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واجهت شركة التواصل الاجتماعي أشهرًا من الفوضى، ومن ذلك: تسريح آلاف الموظفين، وانتقادات بشأن التراخي في الإشراف على المحتوى، وهروب العديد من المعلنين الذين لم يرغبوا في عرض إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق.

وكان تعيين ماسك لـ (ياكارينو)، التي عملت لمدة طويلة في مجال الإعلانات، وقامت بتحديث مبيعات الإعلانات في مجموعة الترفيه والأخبار (إن بي سي يونيفرسال) NBC Universal المملوكة لشركة (كومكاست) Comcast، إشارة إلى أن الإعلانات الرقمية ظلت أولوية بالنسبة لتويتر.

وأوصت بعض شركات شراء الإعلانات عملائها بإيقاف الإنفاق على الإعلانات مؤقتًا عبر تويتر بعد استحواذ ماسك عليها. وقد عُكست التوصيات، إذ لم تعد أي من الشركات الإعلانية الكبرى توصي حاليًا بوقف الإعلانات، وذلك وفقًا للشريحة التي عُرضت أثناء العرض التقديمي.

وعادت العلامات التجارية المعروفة، مثل: (وارنر بروس) Warner Bros، و(ماكدونالدز) McDonald’s، و(وول مارت) Walmart إلى الإعلان عبر تويتر بعد إيقاف سابق، حسبما ذكرت الشريحة.

وقال مصدر رويترز إن (ياكارينو) أخبرت المستثمرين أن الإنفاق الإعلاني في العديد من الفئات ارتفع الآن بنسبة لا تقل عن 40 في المئة على أساس سنوي، ومن ذلك: الصحة، والسلع الاستهلاكية المعبأة، والخدمات المالية.

وتحت إدارة ماسك، غيّرت تويتر اسم نشاطه التجاري إلى X Corp، وهذا يعكس رؤية الملياردير لإنشاء «تطبيق شامل»، على غرار تطبيق (وي شات) WeChat الصيني، قال إنه سيشمل المدفوعات الرقمية والخدمات الأخرى.

وكشفت شريحة من العرض التقديمي أن تويتر تتقدم للحصول على «تراخيص إرسال الأموال» في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وركزت الشركة أيضًا في زيادة محتوى الفيديو على المنصة. وكشفت شريحة أخرى عن أن مشاهدة الفيديو العمودي تمثل الآن أكثر من 10 في المئة من الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تويتر.

وقال مصدر رويترز إن تويتر تتصور أنه يمكنه بيع الإعلانات والمحتوى الترويجي إلى جانب مقاطع الفيديو من منشئي المحتوى.

وأضاف المصدر أن (ياكارينو) أبلغت زملائها في الأيام الأخيرة أن ماسك أعرب عن دعمه القوي لأفكارها وأن علاقة العمل بدأت بداية إيجابية.