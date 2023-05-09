تقرير يكشف عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعلن عنها جوجل غدًا

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أفادت شبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية يوم الاثنين بأن الذكاء الاصطناعي سيكون المحور الرئيسي لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بشركة جوجل الذي ينطلق غدًا الأربعاء.

وقالت (سي إن بي سي) إن الشركة تخطط للإعلان عن عدد من تحديثات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن ذلك: إطلاق نموذج اللغة الكبير التابع لها للاستخدام العام.

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ووفقًا لوثائق داخلية تتعلق بمؤتمر Google I/O 2023 اطلعت عليها (سي إن بي سي)، فإن جوجل ستكشف عن (بالم 2) PaLM 2، وهو نموذج اللغة الكبير الأحدث والأكثر تقدمًا من عملاقة التقنية الأمريكية.

ويتضمن PaLM 2، الذي يحمل الاسم الرمزي (نموذج اللغة الموحد) Unified Language Model، أكثر من 100 لغة. وقد نجح في إجراء مجموعة واسعة من اختبارات البرمجة والرياضيات، بالإضافة إلى اختبارات الكتابة الإبداعية والتحليل.

وفي حدث الغد أيضًا، ستتحدث جوجل عن كيفية قيام الذكاء الاصطناعي «بمساعدة الناس على الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة»، ومن ذلك: «خبرات الذكاء الاصطناعي التوليدي» لمحرك البحث وروبوت الدردشة الذكي (بارد) Bard.

وقالت (سي إن بي سي) إن الوثائق تكشف أن الرئيس التنفيذي لشركة (ألفابت) (سوندار بيتشاي) سيتحدث إلى حشد من المطورين حيث سيعرض تطورات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركته.

وتأتي هذه التحديثات مع تصاعد المنافسة في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، إذ تتسابق كل من جوجل ومايكروسوفت، وغيرهما، لإدماج تقنية الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في منتجاتهما.

وتستفيد مايكروسوفت من استثمارها في شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي الناشئة (أوبن أي آي) OpenAI التي تطور روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT لتعزيز محرك البحث (بينج)، في حين حشدت جوجل إمكاناتها بسرعة لمحاولة إدماج (بارد) ونموذج اللغة الكبير الخاص بها في منتجات مختلفة.

وكانت جوجل قد أعلنت عن نموذج اللغة PaLM أول مرة في شهر نيسان/ أبريل من عام 2022. وفي شهر آذار/ مارس من هذا العام، أطلقت الشركة واجهة برمجة تطبيقات الخاصة بنموج PaLM، بالإضافة إلى عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات التي تقول إنها ستساعد الشركات في «إنشاء النصوص، والصور، والأكواد، ومقاطع الفيديو، والصوت وغير ذلك من توجيهات اللغة الطبيعية البسيطة».

وفي الشهر الماضي، قالت جوجل إنه يمكن لنموذج اللغة الكبير الطبي الخاص بها، المسمى Med-PaLM 2، الإجابة عن أسئلة الفحص الطبي على «مستوى الطبيب الخبير» وهو دقيق بنسبة 85 في المئة من الوقت.

وتكشف الوثائق أن جوجل تخطط أيضًا للإعلان عن التطورات الخاصة بإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث وروبوت الدردشة (بارد)، ومن ذلك: استخدام (بارد) في كتابة الأكواد، والرياضيات، و«المنطق»، بالإضافة إلى دعم اللغتين اليابانية والكورية.

ووفقًا لوثائق منفصلة اطلعت عليها (سي إن بي سي)، فقد عملت جوجل داخليًا على إصدار متعددة الوسائط من روبوت الدردشة يُسمى Multi-Bard، ويَستخدِم مجموعة كبرى للبيانات لحل مسائل الرياضيات المعقدة وكتابة الأكواد. وقد اختبرت الشركة أيضًا إصدارين يسميان: Big Bard، وGiant Bard.

وتخطط جوجل أيضًا للتوسع فيما يُسمى (مُتعاون الذكاء الاصطناعي لمساحة العمل) Workspace AI Collaborator، ويشمل ذلك: مناقشة إنشاء النماذج في خدمة جداول البيانات Sheets، وإنشاء الصور في خدمة العروض التقديمية Slides ومؤتمرات الفيديو Meet.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، قالت الشركة إنها ستتيح الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة البريد الإلكتروني (جيميل)، وخدمة تحرير النصوص Docs لعدد صغير من المستخدمين بصورة تجريبية، وذلك مع خطط لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي الإضافية إلى تطبيقات: Meet، و Sheets، و Slides.

وأظهرت إحدى الصور، التي شاهدتها (سي إن بي سي)، شريطًا جانبيًا لخدمة العروض التقديمية Slides مع مربع للدردشة يسمح للمستخدم بإدخال نص مع خيار «إنشاء» صورة بناءً على التوجيهات.

وتتضمن التحديثات الإضافية حالات استخدام لأداة التعرف على الصور Google Lens. وستعرض الشركة تطورات في «البحث المتعدد» للكاميرا والصوت، وذلك بعد السماح العام الماضي للمستخدمين بطرح أسئلة بشأن ما يشاهدونه في الصور.

وخارج مجال الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن تعرض جوجل هاتفها الجديد القابل للطي (بكسل فولد) Pixel Fold.