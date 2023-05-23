بينج يصبح محرك البحث الافتراضي في ChatGPT

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء إنها ستوفر بينج ليكون محرك البحث الافتراضي في روبوت الدردشة الواسع الانتشار (شات جي بي تي) ChatGPT التابع لشركة (أوبن أي آي) OpenAI.

وتعد هذه الخطوة التعاون الأحدث بين الشركتين اللتين أصبحت تجمعها علاقة وطيدة خاصةً بعد أن استثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في الشركة الناشئة (أوبن أي آي)، التي أحدثت ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إتاحة (شات جي بي تي) لعامة المستخدمين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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ومنذ أواخر العام الماضي، سعت عملاقة البرمجيات الأمريكية إلى إدماج (شات جي بي تي) في العديد من منتجاتها المستخدمة على نطاق واسع أصلًا، مثل: محرك البحث بينج، وخدمة البريد الإلكتروني آوتلوك، وخدمة المستندات وورد، وخدمة الجداول الحسابية إكسل، والآن في تحليل البيانات.

وقال المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت (ساتيا ناديلا)، على خشبة المسرح في مؤتمر المطورين السنوي (بيلد) Build بمدينة سياتل في ولاية واشنطن اليوم الثلاثاء: «إنها البداية فقط لما نخطط لفعله مع شركائنا في (أوبن أي آي) لجلب أفضل ما في (بينج) إلى تجربة (شات جي بي تي)».

وبالإضافة إلى الاستثمارات المالية، تعتمد (أوبن أي آي) على خدمة الحوسبة السحابية (أزور) من مايكروسوفت لتلبية احتياجات الحوسبة. وبالتوازي مع ذلك، تتعامل الشركات مع شركة جوجل، التي طورت نماذجها الخاصة بالذكاء الاصطناعي للبحث والمنتجات الأخرى، كما تستثمر بكثافة في الشركات الناشئة في هذا المجال.

ومع الإعلان الأخير، سيتمكن المشتركون في الخدمة المأجورة (شات جي بي تي بلس) ChatGPT Plus من إضافة محرك البحث بينج عن طريق تمكين المكون الإضافي. وسيتمكن مستخدمو خدمة (شات جي بي تي) المجانية قريبًا من فعل الشيء نفسه.

وقال (يوسف مهدي)، رئيس قسم التسويق للمستهلكين في مايكروسوفت، في منشور على مدونة الشركة: «سيكون لدى (شات جي بي تي) الآن محرك بحث على مستوى عالمي مدمج لتقديم إجابات أدق وأحدث مع إمكانية الوصول من الويب».

وأضافت مهدي: «الآن، يمكن لإجابات (شات جي بي تي) أن تكون مبنية على أساس بيانات البحث والويب وتضمين الاستشهادات حتى تتمكن من معرفة المزيد، وكل ذلك مباشرة من داخل الدردشة».

وتحاول مايكروسوفت توسيع استخدام بينج، الذي كافح لسنوات للظفر بحصة في سوق البحث من محرك جوجل، الذي يهمين على السوق.

وقالت (آمي هود)، المديرة المالية في مايكروسوفت، في شهر شباط/ فبراير إنه مقابل كل نقطة مئوية من حصة الإعلان في سوق محرك البحث تكسبها الشركة، فإنها ستحقق ملياري دولار من العائدات الإضافية.

ومنذ إطلاق (شات جي بي تي) أواخر العام الماضي، كان يُعاب عليه أن معلوماته غير محدثة، إذ لم يكن متصلًا بالإنترنت وقد دُرِّب على المعلومات المتاحة حتى عام 2021. أما روبوت الدردشة في محرك بينج الجديد، الذي يقوم على نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4 من (أوبن أي آي)، والذي أعلنت عنه مايكروسوفت في شهر شباط/ فبراير الماضي فقد كانت مختلفًا لأنه قادر على الاعتماد على المعلومات الحالية لتقديم إجابات عن الأسئلة المكتوبة.

وسعت شركة (أوبن أي آي) إلى توسيع قدرة (شات جي بي تي) عندما أعلنت عن دعم المكونات الإضافية في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقالت مايكروسوفت إن المطورين سيكونون قادرين على بناء مكونات إضافية تعمل في (شات جي بي تي) وبينج وروبوت الدردشة (كوبايلت) Copilot التابع لها الذي سيُقدَّم في تطبيقات (مايكروسوفت 365) Microsoft 365، مثل: ورد، وإكسل، وبوربوينت.