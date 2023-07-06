للمرة الأولى ... ChatGPT يشهد انخفاضًا في الزيارات

شهد (شات جي بي تي) ChatGPT، روبوت الدردشة الذائع الصيت الذي أُطلق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انخفاضًا في حركة المرور الشهرية إلى موقعه على الويب، وفي عدد الزوار الفريدين لأول مرة على الإطلاق في شهر حزيران/ يونيو، بحسب بشركة التحليلات (لايك ويب) Likeweb.

وانخفض عدد الزيارات من أجهزة سطح المكتب والجوّال في جميع أنحاء العالم إلى موقع (شات جي بي تي) ChatGPT الإلكتروني بنسبة 9.7 في المئة في شهر حزيران/ يونيو الماضي مقارنة بشهر أيار/ مايو السابق، كما انخفض عدد الزوار الفريدين لموقع (شات جي بي تي) ChatGPT على الويب بنسبة 5.7 في المئة.

وانخفض أيضًا مقدار الوقت الذي يقضيه الزوار في الموقع بنسبة 8.5 في المئة، وفقًا لبيانات موقع مماثل.

وأحدث (شات جي بي تي) ChatGPT طفرةً في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية من الكتابة إلى البرمجة، ووصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر كانون الثاني/ يناير، وذلك بعد شهرين من إطلاقه.

وحينئذ، أصبح (شات جي بي تي) تطبيق المستهلكين الأسرع نموًا على الإطلاق، ويضم الآن أكثر من 1.5 مليار زيارة شهرية، وهو أحد أفضل 20 موقعًا إلكترونيًا في العالم.

فعلى سبيل المثال، تجاوز (شات جي بي تي) ChatGPT بكثير (بينج)Bing ، محرك البحث الذي تديره مايكروسوفت، والذي يستخدم نموذج اللغة الكبير ذاته الذي يقوم عليه روبوت الدردشة من شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أُطلق عدد قليل من روبوتات الدردشة المنافسة لـ (شات جي بي تي) ChatGPT، ومن ذلك: روبوت الدردشة (بارد) Bard من جوجل.

وأصدرت (أوبن أي آي) أيضًا تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام (آي أو إس) iOS في شهر أيار/ مايو الماضي، الأمر الذي قد يستنزف بعض حركة المرور من موقعه على الويب.

ويربط البعض أيضًا تغيير الاستخدام بالعطلة الصيفية للمدارس، ذلك أن عددًا أقل من الطلاب يبحثون عن المساعدة في أداء الواجبات المنزلية.

وقد يساعد التباطؤ الأخير في النمو في التحكم في تكلفة تشغيل (شات جي بي تي) ChatGPT، الأمر الذي يتطلب قوة حوسبة مكثفة للإجابة على الاستفسارات.

ووصف (سام ألتمان)، المدير التنفيذي لشركة (أوبن أي آي) تكلفة تشغيل الخدمات بأنها «مذهلة».

ومع أن (شات جي بي تي) مجاني للاستخدام، ولكنه يوفر أيضًا اشتراكًا متميزًا، حيث يمكن للمستخدمين دفع 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا للوصول إلى أكثر نماذج (أوبن أي آي) تقدمًا: (جي بي تي-4) GPT-4، بالإضافة إلى العديد من الميزات الحصرية الأخرى.

وبحسب تقديرات (يبيبت داتا) YipitData، فإن أكثر من نصف مليون شخص اشتركوا في النسخة المأجورة من (شات جي بي تي) ChatGPT.

وتوقعت شركة (أوبن أي آي) أن تبلغ إيراداتها 200 مليون دولار هذا العام.

وبالإضافة إلى (شات جي بي تي) ChatGPT، تحقق الشركة أرباحًا عن طريق بيع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقاتAPI الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمطورين والمؤسسات مباشرةً ومن خلال شراكة مع مايكروسوفت، التي استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في الشركة.