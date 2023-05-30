الهيئة القومية للبريد أفضل نموذج للتحول الرقمي في مصر لعام 2023

تقديرًا للمجهودات الملموسة التي تبذلها الهيئة القومية للبريد في إطار دعم آليات تنفيذ التحول الرقمي في مصر، اختارت اللجنة المنظمة لقمة “عصر التحول الرقمى 2023” التي تضم خبراء من شركات عالمية وعربية ومصرية الهيئة القومية للبريد كأفضل نموذج للتحول الرقمي في مصر لعام 2023.

وكُرمت الهيئة خلال فعاليات القمة التي انعقدت في مصر بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبحضور أكثر من 150 شركة، حيث تسلم درع التكريم، الأستاذ إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحول الرقمي وذلك خلال مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية التي عُقدت على هامش القمة والتي تناولت آليات تنفيذ عناصر التحول الرقمي والتحديات التي تواجه تطبيقها.

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وتنفذ الهيئة القومية للبريد إستراتيجية طموحة للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون، وذلك انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يقوم به البريد كونه أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي. وتُنفذ خطة تطوير شاملة للبريد بهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها، حيث تم التوسع في فروع البريد المصري من خلال نشر الأكشاك البريدية ومكاتب البريد المتنقلة، فضلًا عن تقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية.

وفي هذا الإطار أعرب الأستاذ إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري للتحول الرقمي، عن سعادته وفخره بهذا التكريم، الذي يكلل مجهودات الهيئة خلال الفترة الماضية التي شهدت طفرة حقيقية علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي على كافة الإجراءات والخدمات.

وأكد على أن البريد المصري في البداية قام بالعمل على تحسين البنية التحتية المعلوماتية ومنها الشبكات ومراكز البيانات وتطوير الخدمات المالية والحكومية والبريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حنفي الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال بلانتس – المنظمة لقمة “عصر التحول الرقمي 2023” – أن البريد المصري أحد أعمدة التحول الرقمي الكامل للمجتمع بما يقدمه من خدمات متطورة ورقمية وهو الدور الذي نشهده بجدية خلال الفترة الماضية، من تطوير سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل.

وأضاف أن اختيار البريد المصري كأفضل نموذج للتحول الرقمي في مصر لعام 2023، يأتي لتميز البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي في ٥ خدمات وهي: “تطبيق يلا سوبر آب”، وخدمة وصلها، وخدمة ugotbox، والخدمات الحكومية، وميكنة الخدمات البريدية ومنظومة الدفع والتحصيل.

الجدير بالذكر أن انعقاد قمة “عصر التحول الرقمي 2023” يأتي تماشيًا مع رؤية مصر وإستراتيجيتها للتحول الرقمي والتنمية المستدامة 2030، وركزت القمة على الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرقمية الخامسة والتحول الرقمي للوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية، وذلك برعاية كل من شركتي زوهو وسوفوس، وبمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والهيئة القومية للبريد، وبحضور أكثر من 150 شركة مصرية وأجنبية.