الصين تحذف 1.4 مليون منشور في مواقع التواصل في حملة قمعية جديدة

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قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين إنها حذفت 1.4 مليون منشور في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تحقيق استمر شهرين في حملة ضد المعلومات المضللة، والتربّح غير القانوني، وانتحال الهوية لمسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى «مشكلات واضحة» أخرى.

وأوضحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين في بيان يوم الجمعة إنها أغلقت 67,000 حساب في وسائل التواصل الاجتماعي وحذفت مئات الآلاف من المنشورات خلال المدة الواقعة بين 10 آذار/ مارس و 22 أيار/ مايو 2023 كجزء من حملة «تصحيح» أوسع.

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ومنذ عام 2021، استهدفت الصين المليارات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لـ «تنظيف» فضاءها الإلكتروني وتسهيل السيطرة للسلطات.

واستهدفت أحدث حملة قمعية حسابات في تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية المشهورة، ومن ذلك: وي شات، ودوين، وويبو، وهي الحسابات التي تندرج تحت فئة «وسائل الإعلام الذاتية»، وهو مصطلح يشير على نطاق واسع إلى الحسابات التي تنشر الأخبار والمعلومات ولكن لا تديرها الحكومة أو توافق عليها.

وكثيرًا ما تعتقل بكين المواطنين وتخضع الحسابات للرقابة لنشرها معلومات واقعية تُعدّ حساسة، أو مُنتقِدة للحزب الشيوعي أو الحكومة أو الجيش، خاصةً عندما تنتشر مثل هذه المعلومات على نطاق واسع.

وبحسب إدارة الفضاء الإلكتروني، فمن بين الـ 67,000 حساب التي أُغلقت نهائيًا، أُغلق 8,000 حساب منها «لنشرها أخبار مزيفة وإشاعات ومعلومات ضارة».

وتلقّى زهاء 930,000 حساب آخر عقوبات أقل صرامة، مثل: حذف جميع المتابعين، أو التعليق، أو إلغاء امتيازات جني الأرباح.

وفي حملة منفصلة، أغلقت الهيئة التنظيمية حديثًا أكثر من 100,000 حساب يُدَّعى أنها تسيء تمثيل مذيعي الأخبار ووكالات الإعلام لمواجهة صعود التغطية الإخبارية المزيفة عبر الإنترنت بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين يوم الجمعة إن حملتها الأخيرة استهدفت ما يقرب من 13,000 حساب عسكري مزيف بأسماء، مثل: «قيادة الجيش الأحمر الصيني»، و«قوة مكافحة الإرهاب الصينية»، و«قوة الصواريخ الإستراتيجية».

واستهدفت الهيئة زهاء 25,000 حساب آخر لانتحالها صفة المؤسسات العامة، مثل: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، ومعاهد البحوث التي تديرها الدولة.

وعُوقب ما يقرب من 187,000 حساب بسبب انتحال صفة شركات وسائل الإعلام الإخبارية، في حين يُدَّعى أن أكثر من 430,000 حساب قدمت مشورة مهنية أو خدمات تعليمية دون الحصول على المؤهلات المهنية ذات الصلة.

وأُغلق زهاء 45,000 حساب بسبب «تضخيم القضايا الساخنة ومطاردة النفوذ والتسييل غير القانوني».

وقالت الهيئة التنظيمية في الصين إنها «نسّقت بنشاط مع الأمن العام، ومراقبة السوق، والإدارات الأخرى لتوجيه ضربة قوية وتصحيح» الإعلام الذاتي «غير القانوني».

وأضافت: «في الوقت نفسه، ندعو أيضًا غالبية مستخدمي الإنترنت إلى المشاركة بنشاط في المراقبة والإبلاغ عن (وسائل الإعلام الذاتية غير القانونية) ، وتقديم أدلة … والحفاظ بصورة مشتركة على فضاء إلكتروني نظيف».