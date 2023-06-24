البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

وصلت البيتكوين، التي تُعدّ أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام يوم الجمعة، متوجةً أسبوعًا من المكاسب التي ساعدتها جزئيًا خطط شركة (بلاك روك) BlackRock لإنشاء صندوق لتداول البيتكوين حتى مع التدقيق التنظيمي المتزايد في الولايات المتحدة لقطاع الأصول الرقمية.

وتقدمت شركة (بلاك روك)، التي تُعدّ أكبر مدير للأصول في العالم، الأسبوع الماضي لإطلاق (آي شير بيتكوين ترست) iShares Bitcoin Trust ، وهو صندوق لتداول البيتكوين مستند إلى العقود الآجلة ستكون (كوينبيس كستدي) Coinbase Custody وصية عليه.

كما أعلنت بورصة العملات المشفرة (إي دي إكس ماركتس) EDX Markets، التي تدعمها شركات الاستثمار (شارلز شوب) Charles Schwab، و(فيديلتي) Fidelity، و(سيتادل سيكيوريتيز) Citadel Securities، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستسمح بالتداول على بعض العملات المشفرة.

وأعادت هذه الخطوات إحياء اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة، التي كانت في حالة ركود بعد سلسلة من انهيارات شركات العملات المشفرة، ومن ذلك: الانهيار المفاجئ لبورصة (إف تي إكس) FTX في أواخر العام الماضي.

ومما زاد من تفاقم المشاعر السلبية لدى المستثمرين تجاه العملات المشفرة زيادة التدقيق التنظيمي، ومن ذلك: تحرك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر لمقاضاة عملاق العملات المشفرة (كوينبيس جلوبال) Coinbase Global و(باينانس) Binance، بدعوى انتهاك قواعدها. وتنفي الشركتان هذه الادعاءات.

واكتسبت البيتكوين ما يقرب من 25 في المئة من حيث القيمة منذ تقديم (بلاك روك) طلبها لإنشاء صندوق التداول. وارتفعت قيمة العملة إلى 31,458 دولارًا يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 7 حزيران/ يونيو 2022، وكان آخر ارتفاع بنسبة 3.29 في المئة عند 30,872 دولارًا أمريكيًا.

واندفع المستثمرون نحو العملات المشفرة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، وهذا جعل السوق يبلغ ذروة قدرها 3 تريليونات دولار في عام 2021. لكنهم أصبحوا حذرين مع ارتفاع الأسعار، الأمر الذي هبط بقيمة السوق الآن إلى قرابة 1.24 تريليون دولار، وذلك بحسب بيانات (كوين جيكو) CoinGecko.

وارتفعت إيثريوم، التي تأتي في المرتبة الثانية بين العملات المشفرة، بأكثر من 16 في المئة منذ الأسبوع الماضي. وارتفعت 1.63 في المئة إلى 1,903.20 يوم الجمعة.

وقال بعض مراقبي السوق إن حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تكون جيدة لعملة البيتكوين، التي تُعدّ بصورة عامة سلعة وليست ورقة مالية، وهذا يعني أنها خارج اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.