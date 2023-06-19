إيلون ماسك يقول إنه حسّن تجربة استخدام تويتر

صرح إيلون الماسك، مالك منصة التدوين المصغر تويتر، بأنه يعتقد أن تجربة استخدام تويتر قد تحسنت لدى معظم المستخدمين المنتظمين منذ استحواذه عليه العام الماضي.

وقال ماسك، في كلمة ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر VivaTech في العاصمة الفرنسية باريس أمام 4 آلاف شخص، إنه اشترى تويتر؛ نظرًا لما كان له من “تأثير مدمر” على المجتمع، على حد وصفه، زاعمًا أنه يأمل في تغيير ذلك، بأن تكون المنصة “شيئًا إيجابيًا للحضارة”، بحسب ما ذكرت وكالة يلومبيرج الأمريكية.

وأبدى ماسك تفاؤلًا بشأن قدرة المديرة التنفيذية الجديدة لتويتر، ليندا ياكارينو، على إعادة المعلنين مجددًا إلى تويتر، مشيرًا إلى أن المعلنين كلهم تقريبًا قالوا إنهم عادوا بالفعل، أو سيعودون مستقبلًا.

وشهد تويتر عزوفًا من المعلنين بعد تولي إيلون ماسك إدارة تويتر؛ بسبب مخاوف من المحتوى الذي ستظهر الإعلانات بجواره في المنصة، وقد صرح ماسك في مارس/ آذار الماضي بأن عائدات الإعلانات في تويتر انخفضت بنسبة 50% منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

واتخذ ماسك قرارًا بتعيين ياكارينو على رأس إدارة تويتر من أجل تحسين العلاقة مع المعلنين، خاصةً وأنها كانت تشغل منصب رئيسة قسم الإعلانات والشراكات العالمية في مجموعة “إن بي سي يونيفرسال” NBCUniversal.

وسخر ماسك من صفقة شراء تويتر التي كلفته 44 مليار دولارٍ أمريكي، قائلًا: “لو كنت ذكيًا جدًا، فلماذا دفعت الكثير من الأموال لشراء تويتر؟”.

وكان ماسك قد أعلن سابقًا في مارس/ آذار الماضي أنه أجرى عملية إعادة تقييم لتويتر، قدرت قيمة المنصة بنحو 20 مليار دولارٍ أمريكي، أي أقل من نصف المبلغ الذي دفعه الملياردير الأمريكي عند الشراء.

ومن جهة أخرى، لم يفوت ماسك الفرصة دون أن يعرب عن قلقه من الخطورة المحتملة لتطوير الذكاء الاصطناعي بدون رقابة، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لتجنب “وقوع نتائج كارثية”.