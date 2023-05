إنفيديا تطلق مجموعتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزز أداء اللاعبين 

أعلنت شركة (إنفيديا) NVIDIA اليوم عن إطلاق مجموعة وحدات معالجة الرسوم (GeForce RTX 4060) التي تتضمن بطاقتي رسوم توفر كافة التحديثات التي طرأت على بنية (NVIDIA Ada Lovelace) بما فيها إمكانات المحاكاة العصبية DLSS 3، والجيل الثالث من تقنيات تتبع الإضاءة في السرعات العالية، وذلك بأسعار تبدأ من 1,650 درهمًا إماراتيًا.

وتحقق وحدات معالجة الرسوم (GeForce RTX 4060 Ti)، و (GeForce RTX 4060) أداءً لا يضاهى بقيمة مذهلة، لتقدم لأول مرة ضعف قوة وسرعة أحدث أجهزة الألعاب وإمكاناتها المتطورة، بما يشمل: تتبع الإضاءة لجودة هائلة للصور في أبرز الألعاب.

وقال مات ووبلينغ، نائب الرئيس للتسويق العالمي لعلامة GeForce لدى إنفيديا: “تمنح مجموعة وحدات (RTX 4060) اللاعبين قيمة رائعة وأداءً مدهشًا بدقة 1080 بكسل، سواء كانوا يعملون على تصميم ساحة معركة في اللعبة أو منطقة لتصميم الشخصيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. فهذه الوحدات تمثل تحديثًا ملموسًا وتبدأ أسعارها من 1650 درهمًا إماراتيًا، ما يضع كلًا من Ada Lovelace، و DLSS 3 في متناول أيدي الملايين من المستخدمين حول العالم”.

DLSS تعزز أداء وسرعة الذكاء الاصطناعي في أكثر من 300 لعبة وتطبيق:

تتيح مجموعة GeForce RTX 4060 الوصول إلى أكثر من 300 لعبة وتطبيق أصبحت تدعم DLSS، ومنها ألعاب محبوبة مثل: The Lord of the Rings: Gollum و Diablo IV التي أصبحت تعمل بتقنية DLSS 3، كما تضاف التقنية قريبًا إلى Unreal Engine 5.

وتبرز DLSS 3 الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في ممارسة الألعاب عبر إيجاد إطارات جديدة ذات جودة عالية تحقق الانسيابية في ممارسة الألعاب، إذ إنها تعزز الأداء بشكل مذهل إلى جانب تقنيات الوضوح الفائق DLSS Super Resolution التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض إطارات عالية الوضوح من مدخلات أقل وضوحًا.

وتحافظ NVIDIA Reflex على المستوى الاستثنائي لسرعة الاستجابة، حيث تقلل من تأخير المدخلات.

بطاقة الرسوم للعب بدقة 1080 بكسل:

يبلغ متوسط سرعة (GeForce RTX 4060 Ti 2.6) ضعف سرعة وحدة معالجة الرسوم (RTX 2060 SUPER GPU) و 1.7 ضعف سرعة (GeForce RTX 3060 Ti). وللألعاب والتطبيقات التي لا تتضمن توليد الإطارات، فإن (RTX 4060 Ti) أسرع بقيمة 1.6 ضعف وحدة معالجة الرسوم (RTX 2060 SUPER).

كما أن النظام الفرعي للذاكرة في (RTX 4060 Ti) يتضمن 32 ميجابايت من L2، و8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة GDDR6 فائقة السرعة، بينما تتضمن (RTX 4060 24) ميجابايت من L2 و8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة GDDR6، حيث تقلل ذاكرة L2 الاعتماد على واجهة الذاكرة لوحدة معالجة الرسوم وبالتالي تحسن الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما تحسن أداء تتبع الإضاءة بشكل كبير مقارنة بالجيل السابق بفضل عدد من التطورات مثل: إعادة ترتيب تقنية تنفيذ الظلال، و Opacity Micromap وتغيير أماكن المحركات الشبكية الدقيقة، حيث تسمح تلك الابتكارات بتشغيل أكثر الألعاب دقة بشكل متزامن واستخدام تأثيرات تتبع الإضاءة المتعددة وحتى التتبع الكامل لها، والمعروف باسم تتبع المسار لتحقيق تجربة واقعية غامرة بالفعل.

خيار مثالي لصانعي المحتوى:

تحظى مجموعة وحدات معالجة الرسوم GeForce RTX 4060 بدعم من منصة NVIDIA Studio، التي تمنح صانعي المحتوى إمكانات تسريع RTX وأدوات الذكاء الاصطناعي بسعر أقل بكثير، لتخدم محرري الفيديو ومستخدمي البث الحيّ وفناني التصميم والرسم بالأبعاد الثلاثية وغيرهم.

وتدعم المنصة أكثر من 110 تطبيقات إبداعية وتحقق ثباتًا يدوم طويلًا مع أقراص NVIDIA Studio كما تتضمن حزمة متميزة من برمجيات Studio بالذكاء الاصطناعي ومنها NVIDIA Omniverse، و Canvas، و Broadcast.

وبوسع صانعي المحتوى في مختلف المجالات والتخصصات الاستفادة من الجيل الرابع من Tensor Cores الذي يحقق تحسنًا ملموسًا في أداء أدوات الذكاء الاصطناعي مقارنة مع الجيل السابق، حيث تسمح إمكانات تسريع الذكاء الاصطناعي لصانعي المحتوى بأتمتة المهام التي تتطلب الوقت والجهد، وبتطبيق التأثيرات المتقدمة بكل سهولة.

كما يحصل العاملون في نمذجة الأبعاد الثلاثية على إمكانات متميزة تعزز الدقة في المشاهد التي تتطلب أعلى مستويات الوضوح، وأداء أسرع بنسبة 45% مقارنة مع الجيل السابق من مجموعة GeForce RTX 3060.

وتأتي إضافة تقنية DLSS 3 القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تربط تدفقات عمل الأبعاد الثلاثية القائمة، لتسرع الأداء في التطبيقات التي تتطلب تحريك الأبعاد الثلاثية وتسمح بانسيابية تجربة المونتاج مع الإضاءة الكاملة والمواد والحركة.

وبوسع العاملين في مجال البث الاستفادة من الجيل الثامن من تقنية ترميز الفيديو من إنفيديا التي تحمل اسم (NVENC) وتتمتع بأفضل قدرات الترميز مع كفاءة أفضل بنسبة 40%. وبهذا يظهر البث الحي بجودة أفضل بكثير في تطبيقات البث الأكثر استخدامًا مثل: OBS Studio، بينما يستفيدون من NVIDIA Broadcast وتأثيرات الذكاء الاصطناعي التي تحسّن الميكروفونات وكاميرات الويب وتحول الغرف إلى ستوديو منزلي.

ويستفيد محررو الفيديو من مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنها: إعادة التأطير التلقائي والاختيار الذكي للأجسام وتقدير العمق، والمتوفرة الآن في أبرز التطبيقات مثل: Adobe Premiere Pro، و DaVinci Resolve ويمكن تصديرها في AV1 لتقليل أحجام الملفات.

GeForce RTX توفر بطاقات الرسوم لكافة أنواع المستخدمين:

وبهذا الإطلاق الجديد أصبحت مجموعة GeForce RTX 40 Series من إنفيديا توفر خيارات لجميع المستخدمين وكافة خيارات الوضوح.

وتحتفل إنفيديا بإطلاق وحدات معالجة الرسوم الجديدة مع 100 من العاملين في مجال البث، وستقدم لأعضاء مجتمع الألعاب 460 بطاقة جديدة في فعاليتها Summer of RTX. يمكنكم معرفة المزيد عبر الموقع الإلكتروني.

التوفر:

تتوفر GeForce RTX 4060 Ti 8GB اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 مايو بسعر 1,650 درهمًا إماراتيًا، بينما تتوفر النسخة GeForce RTX 4060 Ti 16GB في شهر يوليو وبسعر يبدأ من 2060 درهمًا إماراتيًا. وتتوفر GeForce RTX 4060 في يوليو بسعر يبدأ من 1,650 درهمًا إماراتياً.

كما يتوفر تصميم NVIDIA Founders Edition من وحدة GeForce RTX 4060 Ti 8GB مباشرة في موقع إنفيديا الرسمي، ولدى مجموعة مختارة من البائعين، إلى جانب لوحات متخصصة لكافة وحدات RTX 4060 تتوفر لدى أكبر مزودي البطاقات مثل: ASUS، و Colorful، و INNO3D، و ZOTAC، و KFA2، و GIGABYTE، و MSI، و Palit، و PNY، و Galaxy، بالإضافة إلى أبرز مزودي تكامل النظم وبنائها في العالم.