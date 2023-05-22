إغلاق محرك البحث Neeva الخالي من الإعلانات

قررت شركة نيفا Neeva إغلاق محرك البحث الخاص بها، للتركيز أكثر على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما جاء في بيان رسمي للشركة نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وكان محرك بحث “نيفا” قد بدأ إطلاقه عام 2021 في الولايات المتحدة، ثم توفر لاحقًا في الدول الأوروبية أواخر عام 2022، وقد اعتمد المحرك على تقديم تجربة بحث عبر الإنترنت خالية من الإعلانات والتتبع، مع جعل المستخدمين كذلك قادرين على تخصيص نتائج البحث وفقًا لرغباتهم، فضلًا عن تضمين الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة.

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واعتمد محرك Neeva في نموذج عمله على توفير نسخة مجانية للمستخدمين، بالإضافة إلى نسخة أخرى مأجورة في مقابل اشتراكات دورية، لكن يبدو أن الشركة لم تنجح في حصد الاشتراكات الكافية لاستمرار محركها.

وسيغلق محرك البحث أبوابه بحلول الثاني من يونيو/حزيران المقبل، وسوف تتولى الشركة رد بعض المدفوعات عن الاشتراكات التي لم تنتهِ بحلول موعد الإغلاق.

جدير بالذكر أن محرك البحث قد تأسس على أيدي كلٍ من سريدهار راماسوامي، نائب الرئيس السابق لقسم الإعلانات في جوجل، وفيفك راغوناثان، نائب الرئيس السابق لقسم الأرباح في يوتيوب، إذ التقيا وجاءا بالفكرة أثناء عملهما في جوجل.

وقد صرح “سريدهار” في وقت سابق لشبكة BBC الإخبارية، بأن قطاع التكنولوجيا أصبح “مستغلًا” لبيانات المستخدمين، وأنه “لم يعد يرغب في أن يكون جزءًا منه” على حد تعبيره.

وتوظف الشركة حاليًا نحو 50 موظفًا، وقد استطاعت جمع ما يزيد على 77 مليون دولارٍ أمريكي كتمويل من المستثمرين عند الإطلاق.

وتقول الشركة إنها حاليًا تركز على “الفرص التجارية” لتوظيف خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصةً فيما يتعلق بمجال تطوير نماذج اللغة الكبيرة LLMs، التي تقوم عليها أشهر ربوتات الذكاء الاصطناعي حاليًا، مثل ChatGPT.