أول رسالة من الرواد السعوديين بعد وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية

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بعد 16 ساعة تقريبًا من الاطلاق، نجحت مركبة دراجون 2 في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، وانضم طاقم مهمة أكسيوم 2 (Ax-2) الذي من بينهم الرواد السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى رواد الفضاء في المحطة الدولية.

وقد وجه كل من ريانة والقرني رسالة بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة مدتها أسبوع لإجراء بعض التجارب العلمية.

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وقالت ريانة برناوي، في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء: “تحية طيبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يصير حقيقة، بدعم من الحكومة، قيادتنا، أسرنا، من الجميع، الرحلة لا تمثلني أنا لوحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، تمثل كل السعوديين”.

وأضافت: “الحمد لله أن جاءتنا الفرصة لأن نصل إلى محطة الفضاء الدولية، لكن لدينا طموحات أكبر وأكبر، منها المريخ، لازم نسكتشف الفضاء، هذه فرصتنا”.

وأشارت ريانة إلى أن الفضاء يجمع جميع الجنسيات، الحمد لله لأن نصل لهذه المرحلة، لافتة أنها تلقت وزميلها علي القرني تدريبًا كثيفًا دام 10 شهور.

كلمات رائدة الفضاء ريانة برناوي من محطة الفضاء الدولية..

كلنا فخر بهم وبجهودهم سائلين المولى أن يعودوا لأرض الوطن سالمين. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/kpC7Gx9s4n — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

كما وجه رائد الفضاء السعودي علي القرني كلمة إلى المملكة العربية السعودية والعالم باللغتين العربية والإنجليزية.

بفخر الوصول.. وبهجة الإنجاز حاملين آمال شعب ومستقبل وطن 🇸🇦 يوجّه رائد الفضاء السعودي علي القرني كلمة إلى المملكة والعالم. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/YCk4fpKubq — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

وقد نشر (مركز محمد بن راشد للفضاء) عبر حسابه في تويتر اللحظات الأولى للقاء التاريخي بين رائد الفضاء سلطان النيادي، وزميليه علي القرني وريانة برناوي، بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

اللحظات الأولى للقاء التاريخي بين رائد الفضاء سلطان النيادي، وزميليه علي القرني وريانة برناوي، بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية. pic.twitter.com/XcKyTqVpzb — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) May 22, 2023

من هما ريانة بروناي وعلي القرني وماذا سيفعلان في الفضاء؟

تُعد ريانة بروناي أول رائدة فضاء سعودية تصل إلى محطة الفضاء الدولية، وتبلغ ريانة من العمر 34 عامًا، وهي باحثة في العلوم الطبية الحيوية، وفي أثناء هذه المهمة التي تستغرق أسبوع في محطة الفضاء الدولية، ستجري ريانة بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي، وتأمل أن تكون مصدر إلهام لجميع النساء في منطقة الشرق الأوسط.

حصلت ريانة على درجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، كما حصلت على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الفيصل.

وتستند التجارب التي ستجريها برناوي في محطة الفضاء الدولية إلى بعض من أعمالها التي قامت بها على مدى 9 سنوات قضتها كباحثة في برنامج هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.

في حين درس علي القرني علوم الطيران في كلية الملك فيصل الجوية، ويعمل مقاتل طيار على طائرات (SA 15-F) في سلاح الجو الملكي السعودي، ولديه خبرة 12 عامًا في الطائرات المقاتلة.

#نحو_الفضاء⁩ | رائدا الفضاء السعوديان؛ "علي القرني، ريانة برناوي"، مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات والنجاحات في عدة مجالات. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/meZroOqNXu — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) May 21, 2023

وقد أوضحت الهيئة السعودية للفضاء في بيان سابق أن الرحلة تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة، وستكون مقسمة كالتالي: