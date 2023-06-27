آبل ترفع أسعار اشتراكات آي كلاود بلس

رفعت آبل أسعار الاشتراكات في خدمة آي كلاود بلس +iCloud في العديد من الدول حول العالم.

وشملت الزيادات الجديدة بعض دول أوروبا الشرقية، والمملكة المتحدة، والدول الإسكندنافية، وعدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وأبقت آبل على الأسعار كما هي في دولٍ أخرى حتى الآن، أبرزها الولايات المتحدة التي لا تزال فيها أسعار الاشتراكات كما هي دون تغيير.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن تلك الزيادة تأتي نتيجة تغير أسعار صرف بعض العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي، بجانب ارتفاع معدلات التضخم.

وزادت أسعار الاشتراكات الشهرية في آي كلاود بلس بنسبة 25% تقريبًا في المتوسط في الدول التي شهدت تغيرًا في الأسعار.

ويحصل مستخدمو أجهزة آبل على مساحة تخزين مجانية على سحابة آي كلاود سعتها 5 جيجابايت عند إنشاء حساب Apple ID، لكن من أجل الترقية والحصول على سعات تخزينية أعلى يجب الاشتراك في خدمة آي كلاود بلس.

وتوفر خدمة آي كلاود بلس مساحات تخزينية مختلفة بسعة 50 و 200 جيجابايت و 2 تيرابايت، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى مثل ميزة Private Relay للحفاظ على خصوصية وأمان المستخدم، وميزة إخفاء البريد الإلكتروني Hide My Mail عند التسجيل في المواقع والخدمات والتطبيقات ،ومزايا أخرى.

ومن الدول التي شملتها الزيادة الأخيرة في الأسعار المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، ومن المتوقع أن تشهد بقية الأسواق زيادة مماثلة في أسعار الاشتراكات.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت هي الأخرى رفعت بعض أسعار خدماتها مثل خدمة الألعاب Game Pass بنسبة 20%، كما رفعت سعر جهاز الألعاب إكس بوكس Series X بواقع 50 دولارًا أمريكيًا.