واتساب تختبر ميزة قد تسمح بالتواصل مع الآخرين دون مشاركة رقم الهاتف

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أفاد موقع WABetaInfo اليوم الخميس بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر ميزة جديدة الهدف منها مساعدة المستخدمين على زيادة الخصوصية وتمييز أنفسهم دون الحاجة إلى أرقام الهاتف.

وقال الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في خدمة واتساب، التابعة لشركة ميتا، إنه بعد تثبيت الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق الخدمة لنظام أندرويد، اكتشف ميزة مهمة أثناء الاستكشاف المعتاد للإصدار الجديد.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وقال WABetaInfo: «على وجه الخصوص، اكتشفنا أن واتساب تعمل على ميزة (اسم المستخدم)، التي تسمح للمستخدمين باختيار أسماء مستخدمين فريدة لحساباتهم».

ونشر الموقع لقطة شاشة للميزة الجديدة، حيث يظهر أن الصفحة الخاصة بالملف الشخصي، أصبحت تضم بين خياري (الاسم) و(الأخبار) خيارًا جديدًا هو: (اسم المستخدم). ويمكن الوصول إلى الملف الشخصي من الإعدادات.

ويُعتقد أنه مع القدرة على اختيار اسم مستخدم، ستتاح لمستخدمي واتساب الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم.

وهذا يعني أنه بدلًا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكن المستخدمون من اختيار اسم مستخدم فريد لا يُنسى.

وبالسماح للمستخدمين باختيار أسماء المستخدمين، قد توفر واتساب للمستخدمين القدرة على الوصول إلى أشخاص آخرين عن طريق إدخال اسم مستخدم داخل التطبيق، دون معرفة أرقام هواتفهم.

وبالنظر إلى أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، فمن السابق لأوانه فهم كيفية عمل ميزة (اسم المستخدم) في واتساب. فقد تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بصورة خاصة، وذلك على نحو يحمي أرقام هواتفهم، أو ربما يكون استخدامها أكثر شمولًا، مما يسمح بالتواصل الخاص مع أي مستخدم.

ويُعتقد أن ميزة (اسم المستخدم)، التي وُجدت في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.11.15 من تطبيق واتساب، قد تُحدث ثورة في الطريقة التي نتواصل بها عبر الخدمة في المستقبل.

وبحسب موقع WABetaInfo، فإن المحادثات التي تبدأ من خلال أسماء المستخدمين ستظل محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف.

هذا، ولا تزال القدرة على إعداد اسم مستخدم في واتساب قيد التطوير وستُصدر للمزيد من مشتركين برنامج واتساب التجريبي قريبًا.

يُشار إلى أن ميزة (اسم المستخدم) هو شيء توفره منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاقتها، ثم إن خدمة التراسل الفوري تيليجرام، التي تعد المنافس الأبرز لواتساب، تدعم هذه الميزة منذ زمن طويل.