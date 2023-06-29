واتساب الوردي … تطبيق خبيث مزيف يستهدف مستخدمي أندرويد

ينتشر حاليًا بين أوساط مستخدمي أندرويد نسخة مزيفة من تطبيق واتساب تُسمى “واتساب الوردي Pink WhatsApp”، وهي تحتوي على برمجيات خبيثة، بحسب ما كشفت شرطة الأمن السيبراني في مدينة مومباي الهندية.

وقد انتشر تطبيق “واتساب الوردي” المزيف عبر الترويج له على التطبيق الأصلي من خلال رسائل تزعم أنه نسخة جديدة من التطبيق الشهير بتصميم مختلف، مع إرفاق رابط للتحميل من مواقع مشبوهة وليس متجر جوجل بلاي.

وبحسب التغريدات التي نشرتها شرطة مومباي عبر تويتر، فإن التطبيق ما هو إلا نسخة معدّلة من واتساب تظهر فيها الواجهة باللون الوردي خلافًا للشكل التقليدي للتطبيق في أندرويد، كما تعرض إعلانات مزعجة عند الاستخدام.

وفي الخلفية، يثبت التطبيق المزيف برمجيات خبيثة على جهاز الضحية من شأنها السماح للمخترقين بالوصول إلى بيانات شخصية ومعلومات حساسة مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال.

ويتبع التطبيق الخبيث استراتيجية شهيرة للانتشار واستهداف المزيد من المستخدمين عبر إرسال رسائل جذابة مرفقة برابط التحميل إلى جهات الاتصال الموجودة في جهاز الضحية من أجل حثهم على تحميل التطبيق، وهكذا تجري عملية استهداف المزيد من الضحايا مجددًا.

وللحماية من مثل هذه التطبيقات، يُنصح بعدم تحميل أية تطبيقات أو تحديثات على أجهزة أندرويد إلا من متجر جوجل بلاي الرسمي.

يُذكر أن شركة ميتا مالكة تطبيق واتساب تشدد دومًا على ضرورة البعد عن استخدام تطبيقات واتساب غير الرسمية، وهي تطبيقات منتشرة بين أوساط مستخدمي أندرويد، وتصفها الشركة بأنها “تطبيقات مزيفة لواتساب طورتها جهات خارجية” مشيرةً إلى أنها لا تدعم هذه التطبيقات لعدم التأكد من ممارسات الأمان التي تتبعها.