شرطة نيويورك تشجع على اقتناء جهاز AirTag للحد من سرقة السيارات

حثت إدارة شرطة نيوروك مالكي السيارات على شراء أجهزة تتبع AirTag وإخفائها في سياراتهم وذلك للحد من حوادث سرقة السيارات في المدينة، جاء هذا في مؤتمر صحفي حضره عمدة مدينة نيويورك السيد “إريك آدمز”.

وأعلن “آدمز” عن خطة المدينة لتوزيع 500 وحدة من أجهزة AirTags على المواطنين في أحياء محددة لوضعها داخل سياراتهم حتى يسهل تعقبها في حال سرقتها.

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وقال “آدمز” إن شرطة نيويورك لن تقوم بتتبع أجهزة AirTag التي تُوزع مجاناً، إلا بإذن من مالك السيارة للشرطة، إذا فُقدت أو سُرقت.

يذكر أن أجهزة AirTag من آبل هي أجهزة تتبع صغيرة، بحجم العملات المعدنية، تُباع بسعر منخفض لا يتعدى 30 دولاراً امريكياً، والغرض الأساسي منها تتبع المقتنيات الشخصية مثل المفاتيح والحقائب وغيرها بواسطة تطبيق Find My على آيفون، وتعتمد على الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث من جهاز AirTag إلى آيفون. وهناك منتجات أخرى من أجهزة التتبع تنتجها شركات مثل سامسونج و تايل، وتحمل تصميماً مشابهاً، كما تعمل تقريباً بنفس الآلية.

وصرح عمدة نيويورك بأن المدينة تشهد مؤخراً ارتفاعاً في حوادث السيارات، وتحديداً السيارات من إنتاج هيونداي وكيا وهوندا. ووفقًا لتقرير شبكة سي بي إس الإخبارية، فإن أجهزة AirTag سوف تُوزع مجاناً للمقيمين في مناطق كاسل هيل وساوندفيو وباركشيستر في المدينة، حيث شهدت هذه المناطق زيادة بنسبة 548% في عدد سيارات كيا وهيونداي المسروقة.

ومن جانبه صرح رئيس شرطة نيويورك “جون شيل” بأن هناك مقاطع فيديو “تحدي تيك توك” انتشرت عام 2022، ساهمت في تسهيل سرقة سيارات كيا وهيونداي، وذلك بعد الكشف عن “عيب تصنيع” في السيارات لتشغيلها بسهولة دون استخدام المفاتيح.

وتشمل السيارات المعنية “هيونداي سانتا في وتوسان”، و”كيا فورتي وسبورتاج”، والتي أُنتجت بين عامي 2015 و2019، إذ أنها أكثر عرضة للسرقة بمعدل أكبر من السيارات الأخرى.

وعلى الرغم من أنهما تعملان كشركتين منفصلتين، إلا أن هيونداي وكيا هما شركتان تجمعهما العديد من الصلات وتتشاركان في الكثير من الأمور الهندسية داخل سياراتهما.

ويخطط عمدة مدينة نيويورك للانضمام إلى دعوى قضائية ضد شركتي كيا وهيونداي لعدم كفاية تجهيز بعض نماذج السيارات بتدابير مكافحة السرقة القياسية. وسجلت شرطة نيويورك سرقة 966 سيارة كيا وهيونداي حتى الآن هذا العام، مما يشكل زيادة بنسبة 819 سيارة منذ العام الماضي.