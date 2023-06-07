رصد عشرات الآلاف من تطبيقات أندرويد المصابة بفيروسات

نشرت شركة بت ديفندر Bitdefender المتخصصة في مجال الأمن السيبراني تقريرًا جديدًا أعلنت فيه عن اكتشاف ما يزيد على 60 ألف تطبيق مصابٍ بالفيروسات في أجهزة أندرويد.

واستطاعت الشركة رصد تطبيقات أندرويد المصابة عبر أداةٍ جديدةٍ طورتها للكشف عن أي سلوك مشبوه للتطبيقات المثبتة على الجهاز، وقد ضمنت تلك الأداة داخل تطبيق أندرويد الخاص بها للهواتف المحمولة Bitdefender Mobile Security.

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ووفقًا للباحثين الأمنيين في الشركة، فإن التطبيقات المكتشفة هي تطبيقات مزيفة تخدع المستخدمين بقدرتها على أداء وظائف مختلفة، بينما هي في حقيقة الأمر لا تقدم أي فائدة تذكر، سوى إصابة الأجهزة المثبتة عليها بالفيروسات، وخاصةً فيروسات الإعلانات، التي يُطلق عليها اسم “أدوير Adware”.

وأشار الباحثون إلى أن تلك التطبيقات لا توجد على متجر جوجل بلاي الرسمي، وإنما تنتشر على مواقع إنترنت خارجية، كما يجري نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة الفورية والبريد الإلكتروني، وغير ذلك.

ويحث القائمون على تلك التطبيقات المستخدمين على تنزيلها عبر خداعهم بمزايا وخيارات ليست موجودة فيها، كما تكون أحيانًا نسخًا مقلدة من ألعاب أو تطبيقات شهيرة مثل يوتيوب وتيك توك، أو تدعي تقديمها لخدمات مزيفة كخدمة VPN مجانية، وغيرها من الطرق الاحتيالية.

وبعد تثبيت تلك التطبيقات وتشغيلها، سوف يكتشف المستخدم أنها لا تعمل، وعندما يحاول إزالتها من الجهاز، فإنها لن تُزال وسوف تبقى على الجهاز، أحيانًا تكون ظاهرة وفي أحيان أخرى تكون مخفية.

وتبقى التطبيقات المصابة في حالة كمون لبعض الوقت بعد محاولة إزالتها، ثم تعود لتستأنف نشاطها عند إعادة تشغيل للجهاز.

وتقدر شركة بت ديفندر Bitdefender عدد التطبيقات المصابة بالفيروسات على أجهزة أندرويد بأكثر مما قد تمكنت من اكتشافه بالفعل، وأن الرقم المعُلن قابل للزيادة.

جدير بالذكر أن فيروسات الإعلانات “أدوير Adware” هي برمجيات تعرض إعلانات مزعجة بشكل متكرر، كما أنها قد تغير بعض إعدادات الجهاز، وتكون مضمنةً عادةً مع تطبيقات أخرى تُحمل من الإنترنت، ويمكن أن تكون صعبة الإزالة، كما تؤدي أحيانًا إلى بطء في أداء الجهاز، وقد تشكل خطرًا على الخصوصية والأمان عندما تجمع بيانات المستخدم دون علمه.

وللحفاظ على الأجهزة من الإصابة بمثل هذه البرمجيات الضارة، ينصح بتحميل التطبيقات فقط من المصادر الموثوقة مثل متجر جوجل بلاي، والابتعاد عن أي مصادر أخرى مجهولة، بالإضافة إلى تنزيل التحديثات الأمنية باستمرار للنظام، والاستعانة بأحد تطبيقات الأمن والحماية المتخصصة من متجر جوجل بلاي.