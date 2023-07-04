دراجوس تطلق برنامج الشراكة العالمية لتعزيز أمن التكنولوجيا التشغيلية

أطلقت شركة (دراجوس) Dragos – المتخصصة في مجال الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي (ICS)، والتقنيات التشغيلية (OT) – برنامجها للشراكة العالمية في صناعة الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية الذي يحمل اسم “برنامج شركاء دراجوس العالمي”، وهو أول برنامج شراكة عالمي يشمل مجالات تكنولوجيا وتهديدات الأمن السيبراني والتكنولوجيا التشغيلية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل الشركاء إلى مستشارين وخبراء في صناعة الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعية والتكنولوجيا التشغيلية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من العروض المخصصة للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية.

ويقدم برنامج الشراكة لدى دراجوس تدريبات للشركاء ليصبحوا خبراء في تقديم خدمات تقييم الأصول والتهديدات ونقاط الضعف والمخاطر لعملائهم، بالاعتماد على منهجية دراجوس، كما يوفر حلول الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعية، من خلال نخبة من خبراء الأمن والمتخصصين في مكافحة الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الصناعية.

ويمنح البرنامج الشركاء بوابة خدمة ذاتية تتضمن التسجيل الآلي للصفقات، والأصول التسويقية مثل: مواد العلامة التجارية المشتركة، والتدريب الذاتي على مهارات الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعية من خلال وحدات تدريب أكاديمية دراجوس.

مزايا كثيرة:

يتيح برنامج الشراكة الجديد للشركاء وموزعي خدمات الأمن السيبراني، مزايا كثيرة وفق مستوى مشاركتهم، التي تتضمن إمكانية استخدام منصة (Dragos)، والاستمتاع بخدماتها الاحترافية التي توفر استخبارات التهديدات عبر (Dragos World View)، وإدارة عمليات البحث عن تهديدات التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعية، وفرز الإخطارات من خلال نظام مراقبة دراجوس للتكنولوجيا التشغيلية.

ويُمكن البرنامج الشركاء من الوصول إلى بوابة شركاء دراجوس، والتدريب والاتصالات مع الشركاء، ودعم المبيعات والتسويق، وإدارة صناديق تنمية السوق (MDF) لكل من الطلب العام والطلب المحدد وتوليد العملاء المحتملين، بالإضافة إلى الاستفادة من خصومات حجم التداول التراكمي، وتسجيل الصفقات بهامش متزايد لتحديد الفرص.

التهديدات السيبرانية:

أوضح كريستوف كولين، نائب الرئيس للمبيعات العالمية وكبير موظفي الإيرادات في دراجوس، أن إطلاق برنامج شركاء دراجوس العالمي يأتي في وقت ارتفع فيه الطلب على خدمات الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية لحماية البنية التحتية الصناعية، بسبب تطور التهديدات السيبرانية والديناميكيات الجيوسياسية.

وقال كولين: “بإطلاق البرنامج ستُنقل معرفة دراجوس وخبرتها كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني إلى شركاء منصتها الرقمية، حيث يُمكنهم إدارة عمليات النشر لعملائهم باستخدام حلول متكاملة لأمن التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعية في البنية التحتية الصناعية”.

وأضاف قائلًا: “إن البرنامج سيحدث ثورة في تدريب الشركاء بمنحهم بوابة خدمة ذاتية تتضمن التسجيل الآلي للصفقات، والأصول التسويقية مثل مواد العلامة التجارية المشتركة، والتدريب الذاتي على مهارات الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعية من خلال وحدات تدريب أكاديمية دراجوس.

دعم القطاع التقني:

بدوره، قال المهندس ماجد صلاح العمري، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت): “إننا نطمح من خلال برنامج شركاء دراجوس العالمي إلى الإسهام في دعم منظومة القطاع التقني بالمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030، لا سيما في مجال أنظمة التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية، إذ يتيح البرنامج نقل المعارف والخبرات المتخصّصة، وتقديم الحلول المتميزة، وتسريع النمو والابتكار في القطاع”.

وأكد العمري، أن التكامل والتعاون هو أساس الابتكار وتحقيق النجاحات، وأن شراكة شركة (سايت) مع شركة (دراجوس) تحمل فرصًا واعدة تساهم في تعزيز دورنا الريادي في تقديم الخدمات والمنتجات السيبرانية والسحابية، وخدمات تطوير وتشغيل المنصات الرقمية وتكامل الأنظمة.

من جهته، قال سعيد السعيد، الرئيس التنفيذي في شركة الحلول السيبرانية (Cyberani Solutions): “إن الشراكة مع دراجوس من خلال برنامج شركاء دراجوس العالمي، تعزز قدرتنا على دفع الابتكار في المملكة، وتزويد عملائنا بالأدوات والحلول المبتكرة اللازمة، ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، وتوفير خدمات ومنتجات الأمن السيبراني عالية الجودة، لتلبية كافة احتياجات الأمن السيبراني”.

تحديات راهنة:

من ناحيته اعتبر (دارشانا كوسغالاجي) رئيس مجموعة الحلول التقنية في شركة (Redington)، أن برنامج شركاء دراجوس العالمي يقدم فرصة مميزة للتعاون مع المنظمات الرائدة في صناعة الأمن السيبراني مثل دراجوس، وذلك لتطوير حلول أمنية مبتكرة وفعالة تساعد العملاء على التعامل مع التحديات الراهنة، وقال إننا سنعمل على الاستفادة من نقاط قوتنا وخبراتنا لتقديم قيمة لا مثيل لها لشركائنا وعملائنا.

وشدد (مايانك فيرما) مدير العلاقات الدولية في شركة دراجوس، على أن برنامج الشراكة يؤكد التزامنا بتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع الشركاء، وتحقيق النجاح المتبادل، وتقديم قيمة استثنائية للعملاء، وإنشاء نظام بيئي رقمي قوي مع شركائنا الموثوق بهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يؤكد تركيزنا على عملائنا، من خلال تزويدهم بأفضل الحلول والخدمات في مجال الأمن السيبراني الصناعي.