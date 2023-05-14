جوجل تكشف عن مجموعة من المزايا الأمنية الجديدة

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

كشفت شركة جوجل عن بعض المزايا الأمنية الجديدة في بريد “جيميل” بالإضافة إلى خدمة تخزين الملفات السحابية “جوجل درايف” وغيرها من الخدمات، وفق ما ذكرته الشركة ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 23.

وقدمت جوجل ميزة جديدة في حساب البريد الإلكتروني “جيميل” سوف تنبه المستخدمين في حالة نُشر البريد الإلكتروني في مواقع “الإنترنت المظلم Dark Web”.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وتظهر البيانات الشخصية مثل حسابات البريد الإلكتروني على مواقع “الإنترنت المظلم” عادةً كنتيجة لعمليات الاختراق والتسريبات للمواقع والمنصات التي يُستخدم فيها البريد الإلكتروني للاشتراك، حيث يتم عرضها بواسطة مجرمي الإنترنت لسرقة الهوية، أو الاحتيال البنكي، أو التصيد عبر الإنترنت.

يُذكر أن أداة إعداد تقارير الإنترنت المظلم ليست بجديدة، وإنما كانت متاحة فقط سابقًا للمشتركين في خدمة ” جوجل ون Google One” المدفوعة، ومقتصرة على الولايات المتحدة.

وقالت جوجل إنها سوف توفر الأداة في النهاية للمستخدمين “في بعض الدول” دون إشارة واضحة إلى دول بعينها.

وأعلنت جوجل عبر موقعها الرسمي أيضًا عن ميزة مجلد “المزعج Spam” داخل خدمة تخزين الملفات السحابية “جوجل درايف” – والتي ستشبه ميزة “البريد المزعج في جيميل” – لحماية المستخدمين من الوصول عن طريق الخطأ إلى “المحتوى غير المرغوب أو المسيء”، وسوف تقوم جوجل تلقائيًا بتصنيف الملفات ووضعها فيه، كما سيتمكن المستخدم نفسه من فعل الأمر ذاته.

وفي تطبيق الخرائط “Google Maps”، ستُتاح إمكانية حذف عبارات البحث مباشرة من التطبيق بالضغط المطول عليها، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإعدادات، وحذف سجل البحث من قسم “نشاط الويب والتطبيقات”.

وفي نظام أندرويد 14، سوف يُجبر المطورين على تنبيه المستخدمين في حالة مشاركة بياناته مع جهات خارجية لأغراض إعلانية، وسيكون للمستخدم حرية الموافقة أو الرفض.

وفيما يتعلق بخاصية العثور على الأجهزة “Find My Device”، فسوف تضيف جوجل خاصية تنبيه المستخدم في حالة وجود جهاز تتبع غير معروف بالقرب منه، خشية أن يكون تلك الجهاز موجودًا لتتبعه دون علمه.

ولم تكشف جوجل عن موعد محدد لإطلاق تلك المزايا، إلا أنها ستبدأ في اختبارها على مدار الأشهر المقبلة مع مزايا ومنتجات أخرى جديدة.