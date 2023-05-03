جوجل تعلن رسميًا دعم «مفاتيح المرور» تمهيدًا للاستغناء عن كلمات المرور

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن بدء دعم مفاتيح المرور لحسابات المستخدمين عبر الخدمات والمنصات جميعها، الأمر الذي يسمح لهم بتسجيل الدخول إلى حسابات جوجل الخاصة بهم دون إدخال كلمات المرور أو استخدام التحقق بخطوتين.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «نعمل نحن وآخرون في الصناعة منذ مدة على بديل أبسط وأكثر أمانًا عن كلمات المرور». وأضافت: «على الرغم من أن كلمات المرور ستبقى معنا لبعض الوقت في قابل الأيام، فإنها غالبًا ما تكون صعبة التذكر، وتعرضك للخطر إذا انتهى بها الأمر في الأيدي الخاطئة».

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وفي العام الماضي، أعلنت جوجل إلى جانب شركتي مايكروسوفت وآبل وتحالف FIDO أنها ستبدأ العمل لدعم مفاتيح المرور في منصتها كبديل أسهل وأكثر أمانًا عن كلمات المرور.

وقبل اليوم العالمي لكلمة المرور، الذي يُصادف يوم غدٍ الخميس، بدأت جوجل دعم مفاتيح المرور لحسابات المستخدمين على المنصات الرئيسية جميعها. وقالت إنها ستكون خيارًا إضافيًا يمكن للأشخاص استخدامه لتسجيل الدخول، بالإضافة إلى كلمات المرور، والتحقق بخطوتين وآليات تسجيل الدخول الأخرى.

وتُعدّ مفاتيح المرور طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب. وهي تمتاز بأنها أسهل في الاستخدام وأكثر أمانًا مقارنةً بكلمات المرور، «لذلك لم يعد المستخدمون بحاجة إلى الاعتماد على أسماء الحيوانات الأليفة، أو أعياد الميلاد، أو كلمة: password123 السيئة السمعة».

وبدلًا من ذلك، تتيح مفاتيح المرور للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع بالطريقة نفسها التي يُلغون بها قفل أجهزتهم، وذلك عن طريق استخدام بصمات الأصابع، أو تعرف الوجه، أو رمز التعريف الشخصي PIN.

وعلى عكس كلمات المرور، تقاوم مفاتيح المرور الهجمات عبر الإنترنت، مثل: التصيد الاحتيالي، مما يجعلها أكثر أمانًا من أشياء، مثل: رموز الرسائل النصية القصيرة التي تستخدم لمرة واحدة.

وخلال العام الماضي، بدأت جوجل اختبار مفاتيح المرور لكل من متصفح كروم، نظام التشغيل أندرويد، ثم إن خدمات، مثل: خدمة المدفوعات (باي باي) PayPal، وخدمة التسوق (شوبيفاي) Shopify بدأت بالفعل دعم تسجيل الدخول بها للمستخدمين.

واعتبارًا من اليوم، سيكون هذا متاحًا كخيار لمستخدمي حسابات جوجل الذين يرغبون في تجربة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور.

وبالنسبة لحسابات (جوجل وركسبيس) Google Workspace، سيتوفر للمسؤولين قريبًا خيار تمكين مفاتيح المرور للمستخدمين أثناء تسجيل الدخول.

وقالت جوجل في منشورها: «بالطبع، مثل أي بداية جديدة، سيستغرق التغيير إلى مفاتيح المرور بعض الوقت، لهذا السبب ستستمر كلمات المرور والتحقق بخطوتين في العمل مع حسابات جوجل».