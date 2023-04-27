جوجل تحظر 173,000 حساب للمطورين لمنع البرامج الضارة وحلقات الاحتيال

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قالت شركة جوجل إنها حظرت 173,000 حساب للمطورين في عام 2022 لمنع عمليات البرامج الضارة وحلقات الاحتيال من إصابة أجهزة مستخدمي أندرويد بتطبيقات ضارة.

وكشفت الشركة في تقريرها السنوي عن «التطبيقات السيئة» أنها منعت أيضًا ما يقرب من 1.5 مليون تطبيق مرتبط بمختلف انتهاكات السياسة من الوصول إلى متجر (جوجل بلاي) Google Play.

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وحظر فريق أمان Google Play Commerce أيضًا المعاملات الاحتيالية والمسيئة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى خسائر تزيد عن ملياري دولار.

وقال فريق جوجل الأمني في منشور: «في عام 2022، منعنا نشر 1.43 مليون تطبيق ينتهك سياسة (جوجل بلاي) ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى ميزات الأمان الجديدة والمحسّنة وتحسينات السياسة، وذلك بالإضافة إلى استثماراتنا المستمرة في أنظمة التعلم الآلي وعمليات مراجعة التطبيقات».

وأضاف الفريق: «واصلنا أيضًا مكافحة المطورين الخبيثين وشبكات الاحتيال، وحظْر 173 ألف حساب سيئ، ومنع أكثر من ملياري دولار من المعاملات الاحتيالية والمسيئة».

ونفذت جوجل أيضًا متطلبات إضافية للمطورين الذين يسعون للانضمام إلى منظومة متجر بلاي، ومن ذلك: التحقق من هوية الهاتف، والبريد الإلكتروني. فأدى ذلك إلى انخفاض في عدد الحسابات المستخدمة لنشر التطبيقات التي تنتهك سياسات (جوجل بلاي).

وعلاوة على ذلك، تعاونت الشركة مع موفري مجموعة أدوات تطوير البرامج للحد من الوصول إلى البيانات الحساسة ومنع نشرها، مما يضمن أن أكثر من مليون تطبيق على متجر أندرويد الرسمي تتمتع «بحالة فضلى للخصوصية».

وإجمالًا، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تقول الشركة إن جهودها لتعزيز سياسات وحمايات منصة أندرويد ساعدت في منع ما يقرب من 500,000 تطبيق قُدِّم للتضمين في متجر (جوجل بلاي) من طلب أذونات حساسة والوصول إليها.

وطوال عام 2021، حظرت جوجل 1.2 مليون تطبيق ينتهك السياسة، كما حظرت 190 ألف حساب مرتبط بالمطورين الخبيثين والبريد المزعج، وأغلقت ما يقرب من 500,000 حساب مطور غير نشط أو مهجور.

وقالت جوجل: «مع توسع منظومة أندرويد، فمن المهم بالنسبة لنا العمل من كثب مع مجتمع المطورين لضمان حصولهم على الأدوات والمعرفة والدعم لإنشاء تطبيقات آمنة وجديرة بالثقة تحترم أمان بيانات المستخدمين وخصوصيتها».

وأضافت الشركة: «سنواصل العمل على نحو وثيق مع موفري أدوات تطوير البرامج لتحسين أمان التطبيقات وأمان أدوات تطوير البرامج، والحد من كيفية مشاركة بيانات المستخدمين، وتحسين خطوط الاتصال مع مطوري التطبيقات».

وقبل عام واحد، حُدِّث متجر (جوجل بلاي) أيضًا ليشمل قسم أمان البيانات الذي يوضح بالتفصيل كيفية جمع التطبيقات لبيانات المستخدمين ومشاركتها وتأمينها.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، كشفت جوجل أن الإصدار الرئيسي التالي من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر شهرة في العالم، أي: أندرويد 14، سيمنع البرامج الضارة من إساءة استخدام الأذونات الحساسة من خلال استهداف مستويات أقدم لواجهة برمجة التطبيقات.