تقرير جديد يرصد نمو قطاع الأمن السيبراني عالميًا

كشفت شركة كاناليس لأبحاث السوق في تقريرٍ أخيرٍ لها عن نمو سوق الأمن السيبراني عالميًا بحوالي 12.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا باقي القطاعات التقنية رغم تراجع الاقتصاد العالمي.

ورصد تقرير كاناليس نموًا متفاوتًا للشركات العالمية الناشطة في مجال الأمن السيبراني، إذ حققت شركة Palo Alto Networks نموًا تجاوز 32%، لتحافظ على ريادتها لهذا القطاع بحصة سوقية بلغت 8.7%، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل Fortinet و CrowdStrike و Check Point و Okta و Cisco وغيرهم.

وأفاد التقرير أيضًا بتحقيق شركة مايكروسوفت لنمو ملحوظ في قطاع الأمن السيبراني بلغ 32.2% خلال الربع الأول من العام، لترتفع حصتها السوقية إلى 3.2%، حيث أتت في المركز السابع عالميًا.

وتعليقًا على تلك النتائج، صرح ماثيو بول، كبير المحللين في كاناليس، قائلًا: “إن النتائج الآتية من كبرى الشركات في مجال الأمن السيبراني تؤكد أنه لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لمعظم المؤسسات، بالرغم من تحديات الاقتصاد الكلي المستمرة، وزيادة التدقيق في ميزانيات الإنفاق في قطاع تقنية المعلومات”

وأشار بول إلى أن قطاع الأمن السيبراني لن يكون محصّنًا ضد تخفيض الميزانيات في عام 2023، كما ستزداد المنافسة بين الشركات، لكن مع توقعات بالنمو عن طريق زيادة الاشتراكات الإضافية للعملاء الحاليين.

ومن الناحية الجغرافية، جاءت منطقة أمريكا الشمالية في مقدمة الأسواق من ناحية الإنفاق على الأمن السيبراني خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 9.7 مليار دولار أمريكي، وبانخفاض كبير عن الربع الذي يسبقه، وجاءت بعدها منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بحوالي 5.8 مليار، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادي بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ثم منطقة أمريكا اللاتينية بنحو 600 مليون دولار أمريكي.