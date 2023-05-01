تقرير: شرائح كوالكم تجمع بيانات المستخدمين في الخفاء

أطلقت شركة الأمن السيبراني الألمانية نيتروكي Nitrokey تقريراً جديداً تزعم فيه أن شرائح شركة كوالكم تحتوي على خاصية غير معلنة تمكنها من جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين ثم إرسالها إلى خوادمها بحسب ما جاء في التقرير.

وبحسب تقرير الشركة الألمانية، فإن هذه الخاصية ليست متعلقة بالضرورة بنظام التشغيل أندرويد Android، إذ وجدت الشركة أن البيانات تظل تُنقل حتى وإن لم يكن نظام التشغيل متضمناً في العملية.

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وكانت شركة Nitrokey قد ثبتت نسخة من نظام الأندرويد لا تحتوي على تطبيقات وخدمات جوجل على هاتف Sony Xperia XA2 والذي يعمل بمعالج سناب دراغون 630 من كوالكم، لتكتشف الشركة أن بيانات المستخدمين يتم نقلها إلى خادم izatcloud.net التابع لكوالكم.

وفقًا للتقرير الصادر عن الشركة الألمانية، فإن شرائح كوالكم تجمع وتنقل معلومات مثل معرف الهاتف، واسم الشريحة والرقم التسلسلي لها، وإصدار برنامج XTRA، ورمز البلد للجوال، ورمز شبكة الهاتف المحمول، ونوع وإصدار نظام التشغيل والجهاز، والشركة المصنعة، وقائمة البرامج على الجهاز، وعنوان الـ IP وبيانات أخرى.

ويتم إرسال البيانات عبر بروتوكول HTTP غير آمن دون أي تشفير إضافي، ما يجعل الوصول إليها متاحاً لأي شخص تقريباً وقراءة البيانات المرسلة إلى الخادم التابع لكوالكم.

وبحسب تقرير الشركة الألمانية، فإن هذه الخاصية تؤثر على ما يقرب من 30% من الهواتف في جميع أنحاء العالم، ولا تقتصر فقط على هواتف الأندرويد بل تشمل كذلك هواتف الايفون التي تستخدم شرائح المودم من كوالكم.

من جانبها ردت شركة كوالكم على التقرير، وقالت أن نقل البيانات متوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بخدمة XTRA على الهواتف، والتي تتيح جمع البيانات المذكورة سلفاً.

ردت شركة كوالكم على التقرير، مشيرة إلى أن نقل البيانات يتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بخدمة XTRA ، والتي تسمح بالفعل للشركة بجمع بيانات المستخدم المذكورة أعلاه. إلا أن إرسال البيانات عبر بروتوكول HTTP غير الآمن دون تشفير يظل أمراً يثير القلق والمخاوف بشأن خصوصية وأمان بيانات المستخدم.

ويؤكد التقرير على الحاجة إلى مزيد من الشفافية من شركات التقنية فيما يتعلق بالبيانات التي تجمعها وكيفية استخدامها، مع ضرورة أن يكون المستخدمون على دراية بكيفية استخدام معلوماتهم وأن يكون لديهم القدرة على التحكم فيها.