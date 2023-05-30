MSI تطلق حاسوبًا فاخرًا للألعاب بالتعاون مع مرسيدس

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أعلنت شركة (إم إس آي) MSI اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع العلامة التجارية للسيارات الرياضية المشهورة (مرسيدس أي إم جي) Mercedes-AMG، عن حاسوب الألعاب الفاخر (ستيلث 16 مرسيدس-أي إم جي موتورسبورت) Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

وجاء الإعلان عن الحاسوب المحمول الجديد في إطار مشاركة الشركة التايوانية في معرض التقنية التجاري (كمبيوتكس) Computex المقام حاليًا في العاصمة التايوانية تايبيه.

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وتحت شعار «جرّب إرث الفخامة والسرعة»، قالت (إم إس آي) MSI إن التعاون غير المسبوق مع عملاقة السيارات الألمانية (مرسيدس أي إم جي) يقود «تجربة الألعاب المطلقة الفاخرة».

وبالإضافة إلى تصميمه الفاخر، يمتاز حاسوب (ستيلث 16 مرسيدس-أي إم جي موتورسبورت) بهيكله المصنوع من سبيكة الألمنيوم والمغنيزيوم. كما يمتاز بخفة وزنه التي لا تزيد على 1.99 كغ، وبسماكته التي لا تزيد على 19.95 ملم.

ويتمتع حاسوب الألعاب القوي أيضًا ببعض من أفضل المواصفات، ومن ذلك: الجيل الثالث عشر من معالج (إنتل كور آي9-13900 إتش) Intel Core i9-13900H الذي يتألف من 14 نواة، ويبلغ تردده 5.4 جيجاهرتز مع إمكانية تعزيز الأداء بنسبة 20 في المئة.

وبفضل منصة (إنفيديا إستديو) NVIDIA Studio، التي تستفيد من بطاقات الرسومات المتطورة، يعد الحاسوب مثاليًا لإنشاء المحتوى، فضلًا من الألعاب.

وبحسب بطاقات الرسومات المنفصلة، يأتي الحاسوب المحمول الجديد من (إم إس آي) MSI في ثلاثة طُرز: (أي13 في جي) A13VG مع بطاقة الرسومات (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 4070) NVIDIA GeForce RTX 4070، و(أي13 في إف) A13VF مع بطاقة الرسومات (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 4060)، و(أي13 في إي) A13VE مع بطاقة الرسومات (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 4050).

أما فيما يتعلق بشاشة حاسوب (ستيلث 16 مرسيدس-أي إم جي موتورسبورت)، فهي تأتي من نوع (أولد) OLED بمقاس 16 بوصة وبدقة 3,840×2,400 بكسل.

ويأتي الحاسوب مع ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (دي دي آر5) DDR5 بحجم يصل إلى 64 جيجابايتًا، وكاميرا ويب بدقة FHD مع دعم تقنية الأشعة تحت الحمراء.

ويدعم الحاسوب تقنية (واي فاي) المتطورة Intel Killer AX Wi-Fi 6E مع دعم تقنية البلوتوث 5.3. وهو يأتي مع مكبري صوت، وأربعة مضخمات للصوت.

ويأتي حاسوب الألعاب الفاخر من (إم إس آي) MSI أيضًا مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C 3.2 Gen2، ومنفذ آخر من نوع USB-C Thunderbolt مع دعم تقنية الشحن، ومنفذ من نوع USB Type-A 3.2 Gen2، ومنفذ لقراءة بطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ من نوع HDMI 2.1 مع إمكانية ربطه بشاشة بدقة 8K ومعدل تردد قدره 60 هرتزًا أو شاشة بدقة 4K ومعدل تردد قدره 120 هرتزًا.

وتعتزم (إم إس آي) MSI طرح حاسوب الألعاب الفاخر الجديد خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولم تعلن عن السعر بعد.