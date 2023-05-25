AMD تعلن عن بطاقة الرسومات الجديدة Radeon RX 7600 بسعر اقتصادي

أعلنت شركة (أي إم دي) AMD يوم الأربعاء عن بطاقة الرسومات المخصصة لأجهزة سطح المكتب الجديدة (راديون آر إكس 7600) Radeon RX 7600 التي قالت إنها حُسِّنت لدعم الجيل التالي من الألعاب العالية الأداء بدقة 1080 بكسل، والبث المباشر، وإنشاء المحتوى بدقة بصرية مذهلة.

وقالت الشركة الأمريكية الرائدة في مجال تقنيات الحوسبة والرسومات في بيان إن بطاقة الرسومات الجديدة (راديون آر إكس 7600) صُممت على معمارية (أي أم دي آر دي إن أي 3) AMD RDNA 3، التي تتميز بدعم تقنية تتبع الأشعة الموحدة، ومُسرِّعات الذكاء الاصطناعي، والجيل الثاني من تقنية (أي إم دي إنفينيتي كاش) AMD Infinity Cache.

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وأضافت (أي أم دي) أن بطاقة الرسومات الجديدة تسمح للمستخدمين بلعب أحدث الألعاب بسرعة تزيد على 60 إطارًا في الثانية وبدقة 1080 بكسل، كما تسمح ببث المحتوى بدقة عالية مع تقنية (أي في 1) AV1.

ومع هذه الإمكانات، فإن (راديون آر إكس 7600) توفر، حسب الشركة، أداءً في اللعب أعلى بنسبة 29 في المئة بدقة 1080 بكسل مقارنةً ببطاقة رسومات (راديون آر إكس 6600)، وأداءً أعلى بنسبة 34 في المئة من بطاقة الرسومات المنافسة (جيفورس آر تي إكس 3060) GeForce RTX 3060 من شركة (إنفيديا) NVIDIA.

وقالت الشركة إن بطاقة الرسومات الجديدة تتيح ما يزيد على 100 إطار في الثانية في المتوسط في أفضل 10 ألعاب إلكترونية للحاسوب الشخصي، مع تقديم أداء أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالجيل السابق وأداء متوسط أعلى في تطبيقات إنشاء المحتوى.

ومع تقديم أحدث الميزات والإمكانات، ومن ذلك: محرك العرض AMD Radiance Display Engine، وترميز AV1 الكامل، ومنفذ (ديسبلاي بورت 2.1) DisplayPort 2.1 على طُرز مختارة، تعتقد (أي إم دي) أن بطاقة الرسومات الجديدة مناسبة على نحو مثالي للألعاب العالية الأداء بدقة 1080 بكسل والبث المباشر وتطبيقات إنشاء المحتوى الشائعة.

وقالت (أي إم دي) إن (راديون آر إكس 7600) ستُباع بسعر يبدأ من 269 دولارًا أمريكيًا وستكون متاحةً مباشرةً من AMD.com، وكذلك من شركائها، مثل: أسوس، وجيجابايت، و(أم إس آي) MSI، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس.