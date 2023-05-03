AMD تزعم التفوق على معالج آبل M2 بمعالجها الجديد Ryzen 7840U

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كشفت شركة AMD عن معالجها الجديد Ryzen 7840U المخصص للحواسيب المحمولة عالية الأداء، والذي تزعم أنه يتفوق على معالج M2 من آبل، بحسب البيانات والرسومات البيانية التي نشرتها.

وقارنت AMD أداء معالجها Ryzen 7840U بمعالج آبل M2 المستخدم في جهاز MacBook Air (إصدار 2022) فيما يتعلق بأداء التطبيقات. وقد أفادت AMD أن معالجها يتفوق بنسبة تصل إلى 75٪، كما يتفوق أيضاً على معالج إنتل Core i7-1360P بنسب أكبر فيما يخص الإنتاجية و أداء الرسوميات وفق ما هو مذكور في الرسوم البيانية التي نشرتها AMD.

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وبحسب الرسوم البيانية، فإن AMD قاست أداء التطبيقات استناداً إلى عدة عوامل مثل تصفح الإنترنت وتحرير الصور وخلق الرسوم ثلاثية الأبعاد وسرعة الاستجابة وغير ذلك.

وبخصوص استهلاك الطاقة، أضافت AMD أنها يمكنها تحقيق كل الأداء المتقدم المُشار إليه عبر المعالج مع كفاءة “قيادية” في استهلاك الطاقة و”عمر بطارية استثنائي”، لكنها لم تقدم نتائج أو أرقاماً محددة عن عمر البطارية كما تفعل آبل منذ إطلاق سلسلة معالجات M التي حققت “المعادلة الصعبة” بين الأداء العالي والاستهلاك المنخفض نسبياً لطاقة البطارية.

وقد صرح مدير علاقات العملاء في AMD، ماثيو هورويتز، قائلاً: “إن المعالج يحسن من أداء التطبيقات مقارنةً بمعالج 6850H السابق بنسبة تصل إلى 24%” مع الإشارة إلى أن AMD سوف تفصح عن المزيد من البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وأداء الألعاب قريباً.

يُذكر أن جميع الاختبارات المتعلقة بالمعالج قد أُجريت على لوحة مرجعية بدلاً من جهاز حاسوب محمول حقيقي، ولذا قد تختلف النتائج عند الاستخدام الواقعي في المهام التقليدية.

وسيكون معالج Ryzen 7840U متواجداً خلال وقت قريب في العديد من أجهزة الحاسوب المحمولة التي ستقدمها شركات مختلفة مثل Razer وHP وآيسر و لينوفو وغيرها.