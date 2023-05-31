ويندوز 11 يحصل على “ويدجت” مفيدة لمراقبة أداء الحاسوب

حصل ويندوز 11 على مجموعة من التطبيقات المصغرة “الويدجت” المفيدة، التي تتيح للمستخدم مراقبة أداء المعالج الرئيسي، ومعالج الرسوميات، والذاكرة العشوائية، وغيرها.

ورصد موقع Neowin، المتخصص في تتبع أخبار مايكروسوفت، وجود عدد من الويدجت الجديدة، التي تظهر بعد تثبيت الإصدار الجديد من تطبيق مايكروسوفت Dev Home الموجه للمطورين.

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ويمكن الاعتماد على الويدجت الجديدة من أجل الحصول على مجموعة مختلفة من المعلومات المتعلقة بأداء الجهاز في الوقت الفعلي، ويشمل ذلك مراقبة استخدام المعالج وسرعته، واستهلاك الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى سرعة الاتصال بالإنترنت.

ويمكن الحصول على هذه المعلومات من أماكن مختلفة داخل ويندوز 11 مثل شريط الألعاب، أو مدير المهام، أو حتى بعض التطبيقات الخارجية، لكن سيكون من الأفضل أن توفرها مايكروسوفت في شكل ويدجت ذات تصميم مناسب، يمكن للمستخدمين وضعها على سطح المكتب.

وفي حالة الرغبة في استخدام الويدجت الجديدة، سوف يتعين على المستخدم الذهاب إلى متجر تطبيقات مايكروسوفت، وتثبيت تطبيق Dev Home Preview على الحاسوب. بعد ذلك، سيرى المستخدم الويدجت الجديدة في لوحة الويدجت على ويندوز 11 (يمكن الوصول إليها بالضغط على زري ويندوز و W في آن واحد).

ويلاحظ أن الويدجت الجديدة تعاني من بعض المشاكل في الوقت الحالي، وربما ذلك بسبب أن تطبيق Dev Home الذي يفعّلها لا يزال في مرحلة تجريبية، ويُنصح بإعادة تشغيل الجهاز بعد إضافة الويدجت حتى تعمل بشكل صحيح، وفقًا لبعض المستخدمين.

ومن المتوقع أن توفر مايكروسوفت هذه الويدجت الجديدة لنظام ويندوز 11 مستقبلًا، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق Dev Home الخاص بالمطورين.

ويرى المستخدمون أن هذه الويدجت الجديدة تقدم فائدة حقيقية، بدلًا من الويدجت الأخرى التي تعرض عادةً أخبارًا وقصصًا غير مفيدة، وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق في مؤتمر المطورين الأخير لها إتاحة خيار تعطيل ظهور الأخبار في الويدجت في ويندوز 11، وهو ما لاقى قبولًا واسعًا بين أوساط المستخدمين.