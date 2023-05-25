ويندوز 11 يحصل على خيار الإغلاق الإجباري للتطبيقات بدون مدير المهام

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تخطط شركة مايكروسوفت لإضافة خيار الإغلاق الإجباري للتطبيقات في ويندوز 11 من خلال شريط المهام مباشرةً، ودون الحاجة إلى إجراء ذلك من خلال مدير المهام.

وتتمثل أهمية خيار الإغلاق الإجباري Force quit في قدرته على إغلاق التطبيقات العالقة التي لا تستجيب لأوامر المستخدم، أو التي يعجز نظام التشغيل عن إغلاقها بالطريقة الاعتيادية.

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واعتاد مستخدمو نظام ويندوز إغلاق التطبيقات التي لا تستجيب من خلال تشغيل مدير المهام، ثم اختيار التطبيق المُراد، والضغط على إنهاء المهمة End Task.

وتود مايكروسوفت من خلال خيار الإغلاق الإجباري الجديد اختصار الخطوات السابقة؛ إذ سيتعين على المستخدم فقط الضغط بالزر الأيمن للفأرة على أيقونة التطبيق العالق في شريط المهام أسفل الشاشة، ثم اختيار “إغلاق إجباري Force quit”، بدون الذهاب إلى مدير المهام لفعل الأمر نفسه.

يُذكر أن مايكروسوفت كانت قد أضافت هذا الخيار في النسخ التجريبية الأولى من نظام ويندوز 11، لكنه لم يتوفر حتى الآن لأسباب غير معلومة.

وللمقارنة، فإن لدى آبل في نظام macOS على حواسيب ماك الخيار نفسه لإغلاق التطبيقات التي لا تستجيب بسرعة.

وأكدت مايكروسوفت أنها ستطلق النسخة التجريبية الجديدة من ويندوز 11 خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما ذكرته الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2023، كما وعدت بتوفير خيار الإغلاق الإجباري قريبًا للاختبار، قبل إطلاقه بشكل عام للجمهور.

وأعلنت مايكروسوفت عن مزايا أخرى لويندوز 11، مثل المساعد الشخصي الجديد Windows Copilot، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وينفذ المهام بالتكامل مع تطبيقات النظام، وكذلك إضافة إمكانية فتح الملفات المضغوطة بالصيغ والامتدادات المختلفة بدون الحاجة إلى تحميل برامج خارجية، وتحسين خصائص النسخ الاحتياطي والاستعادة على أجهزة الحاسوب، وتحديث بعض تطبيقات النظام مثل متصفح إيدج ومدير الملفات ومتجر التطبيقات، بالإضافة إلى مزايا أخرى سوف تصل جميع مستخدمي ويندوز 11 خلال الأشهر القادمة.