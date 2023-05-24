ويندوز 11 سيدعم أخيرًا تشغيل الملفات المضغوطة بدون برامج إضافية

أعلنت مايكروسوفت رسميًا أن ويندوز 11 سوف يدعم تشغيل الصيغ المختلفة للملفات المضغوطة، الأمر الذي قد يُغني المستخدم عن تنزيل برامج أو أدوات إضافية من أجل التعامل معها.

وقال بانوس باناي، رئيس قطاع ويندوز في مايكروسوفت، عبر الموقع الرسمي للشركة: “”لقد أضفنا دعمًا أصليًا لصيغ الملفات الأرشيفية، بما في ذلك tar و 7-zip و rar و gz والعديد من الصيغ الأخرى، باستخدام مشروع libarchive مفتوح المصدر”.

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وأضاف “باناي” أن مايكروسوفت حسّنت من أداء وظيفة الأرشفة عند ضغط الملفات على ويندوز 11، مشيراً إلى أن دعم صيغ وامتدادات الملفات الأرشيفية الجديدة، سوف يجري إطلاقه لاحقاً هذا الأسبوع في نسخة تجريبية من نظام ويندوز 11.

ولم توضح مايكروسوفت إن كانت ستوفر إمكانية ضغط الملفات بالصيغ السابق الإشارة إليها، أم ستكتفي فقط بتوفير خيار فتحها أو فك الضغط عنها.

وتدعم مايكروسوفت صيغة zip للملفات الأرشيفية (المضغوطة) منذ عام 1998، ولم يكن ذلك على المستوى المطلوب، كما لم تكن باقي الصيغ الأخرى الشهيرة مدعومة بشكل أصلي من النظام.

ويحتاج المستخدم إلى تنزيل برامج إضافية من أجل التعامل مع مختلف صيغ وامتدادات الملفات المضغوطة على نظام ويندوز، وأشهرها برنامج WinRAR، الذي صدر عام 1995، ولازال يتمتع بشعبية جارفة بين أوساط المستخدمين حول العالم، لإنشاء وتشغيل الملفات الأرشيفية المضغوطة.

جدير بالذكر أن الملفات المضغوطة هي ملفات تم تقليل حجمها باستخدام برامج ضغط الملفات، وتُستخدم هذه الملفات لتوفير مساحة تخزينية، أو لتسهيل عملية مشاركة الملفات، أو تحميلها عبر الإنترنت. وعند فك ضغط تلك الملفات، تُستعاد الملفات الأصلية بحجمها الكامل.