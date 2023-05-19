هواوي تكشف عن الحاسوب المحمول MateBook E إصدار 2023

كشفت شركة هواوي الصينية عن الإصدار الجديد المُحسّن من الحاسوب المحمول MateBook E لعام 2023، بجانب الإعلان عن الجهاز اللوحي الجديد MatePad Air.

وينتمي جهاز Huawei MateBook E إلى فئة الحواسيب من نوع الاثنين في واحد، إذ يمكن استخدامه كحاسوب محمول خفيف الوزن، كما يمكن فصله عن لوحة المفاتيح، ثم استخدامه كجهاز لوحي.

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وينافس جهاز هواوي MateBook E عددًا من الأجهزة الأخرى المشابهة في السوق مثل جهاز Surface Pro من شركة مايكروسوفت.

ويأتي الجهاز بشاشة ذات قياس 12.6 إنش، من نوع OLED، بدقة 2,560 × 1,600 بيكسل، بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هيرتز، وهو ضعف معدل تحديث الشاشة مقارنةً بالإصدار السابق، ويحمل الجهاز مسندًا لتثبيت الجهاز، ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، ويبلغ وزنه 799 جرامًا، بينما لا يتخطى سمكه 8 مليمترات.

ويعمل حاسوب Huawei MateBook E إصدار 2023 بمعالجات الجيل الثاني عشر من إنتل كمعالج Core i7-1260U ومعالج Core i5-1230U، مع ذاكرة عشوائية حتى 16 جيجابايت، وسعة تخزين حتى تيرابايت من نوع SSD، وهي ضعف السعة التخزينية القصوى في الإصدار السابق. ويعمل الجهاز بمعالج رسوميات Iris Xe Graphics iGPU من إنتل، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 11.

ولازالت البطارية على حالها – مثل الإصدار السابق – بسعة 42 واط-ساعة، مع بطارية أخرى في لوحة المفاتيح بسعة 10.8 واط-ساعة. وتدعم لوحة المفاتيح إمكانية الاتصال بالجهاز لاسلكيًا عبر البلوتوث، ما يعني القدرة على استخدامها عن بُعد، دون التقيد بشبكها بالجهاز، وهي ميزة مهمة لا توجد في الجهاز المنافس Surface Pro 9 من مايكروسوفت.

وطرحت هواوي جهاز MateBook E إصدار 2023 للبيع في الأسواق الصينية بما يعادل 1,070 دولارًا أمريكيًا لنسخة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع سعة تخزين 512 جيجابايت، وما يعادل 1,140 دولارًا أمريكيًا لنسخة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع سعة تخزين تيرابايت، وسوف تكشف الشركة لاحقًا عن تفاصيل توفر الجهاز في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.