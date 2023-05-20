هواوي تكشف عن الحاسوب المحمول MateBook 14s إصدار 2023

أعلنت شركة هواوي الصينية عن إصدار 2023 الجديد من الحاسوب المحمول MateBook 14S، حيث قدمت الشركة عدة تحسينات أهمها إضافة الجيل الثالث عشر من معالجات إنتل.

ولا يختلف تصميم الإصدار الجديد عن الإصدارات السابقة، فالجسم الخارجي مصنوع من سبائك الألومنيوم، بوزن خفيف يبلغ 1.43 كيلوغرام، كما يتوفر باللونين الأخضر والرمادي.

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وعلى جانبي الجهاز، هناك 4 سماعات و 4 ميكروفونات، ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة خلفية. ويضم الجهاز منفذي USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 مليمتر لسماعات الرأس.

ويحمل جهاز هواوي MateBook 14S إصدار 2023 شاشة بقياس 14.2 إنش من نوع LCD IPS، بدقة 2520 × 1680 بكسل، بكثافة بكسلات تبلغ 213 بكسل لكل إنش.

ورفعت هواوي معدل تحديث الشاشة في الجهاز ليصل إلى 120 هيرتز، وهو معدل متغير وفقًا للمحتوى المعروض والتطبيق المُشغل، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 400 نت، كما أن الشاشة تصدر ضوءًا أزرق منخفض، وخالية من الوميض، من أجل إراحة العين بشكل أكبر. وهناك أيضًا ميزة السطوع الذكي، لتعديل سطوع الشاشة تلقائيًا بحسب الإضاءة المحيطة. وهناك كاميرا أمامية قادرة على التصوير بدقة 720 بكسل.

وعلى مستوى المواصفات الداخلية، يأتي جهاز Huawei MateBook 14s إصدار 2023 بمعالجات الجيل الثالث عشر من إنتل (كور i5، وكور i7، وكور i9)، وسعة تخزين حتى تيرابايت، وذاكرة عشوائية حتى 16 جيجابايت، وبطارية بسعة 60 واط-ساعة، ويدعم الجهاز الواي فاي، وبلوتوث 5.2، كما يأتي الجهاز محملاً بنظام تشغيل ويندوز 11 افتراضيًا.

وأعلنت هواوي عن أسعار جهاز Huawei MateBook 14s إصدار 2023 كالآتي:

نسخة كور i9 (ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت/سعة تخزين تيرابايت) بسعر 1300 دولارًا أمريكيًا.

نسخة كور i7 (ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت/سعة تخزين تيرابايت) بسعر 1200 دولارًا أمريكيًا.

نسخة كور i5 (ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت/سعة تخزين تيرابايت) بسعر 1000 دولار أمريكي.

نسخة كور i5 (ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت/سعة تخزين 512 جيجابايت) بسعر 950 دولارًا أمريكيًا.

ومن المتوقع إطلاق الجهاز في الأسواق العالمية خلال وقت قريب.