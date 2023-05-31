هواوي تطلق الحاسوب الراقي MateBook X Pro إصدار 2023

بدأت شركة هواوي بإطلاق الحاسوب المحمول الراقي MateBook X Pro إصدار 2023 في الأسواق العالمية، حيث يشبه في الشكل الخارحي إصدار العام الماضي، إلا أنه يأتي بالعديد من المواصفات الداخلية المحسنّة، وفي مقدمتها المعالج.

ويُعد الحاسوب المحمول MateBook X Pro الأرقى من بين إصدارات الحواسيب المحمولة المختلفة التي تمتلكها هواوي، ويأتي إصدار 2023 من الجهاز بمعالج إنتل Core i7 (الجيل الثالث عشر)، ومعالج رسوميات إنتل Iris Xe، مع ذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت، وسعة تخزين بحجم تيرابايت من نوع NVMe SSD.

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ويتمتع الجهاز بتصميم مميز للغاية، فهو مصنوع من المعدن، ويبلغ سمكه 15 مليمتر فقط، كما أنه خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 1.26 كيلوجرامًا فقط.

ويحمل جهاز MateBook X Pro إصدار 2023 شاشة بقياس 14.2 إنش، بدقة 3120 × 2080 بكسل، من نوع LTPS، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وهي أيضًا ذات حواف نحيفة؛ إذ تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 92.5%، مع دقة ألوان عالية، وزاوية رؤية تصل إلى 178 درجة، ومعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة.

شاشة الجهاز حاصلة أيضًا على شهادة TÜV Rheinland لحماية العين، كما أضافت هواوي طبقة مضادة للانعكاس بتقنية النانو يُتحكم فيها مغناطيسيًا، وتعمل على تقليل الانعكاسات بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى تقنيات أخرى تعدل من الألوان والسطوع تلقائيًا بحسب الإضاءة المحيطة.

ويحتوي الجهاز على نظام صوتي مكون من 6 سماعات خارجية و 4 ميكروفونات، كما يدعم الواي فاي، وبلوتوث 5.2، ويضم منفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB-C، ومنفذ لسماعات الرأس، وبطارية بسعة 60 واط/ساعة.

وستبدأ هواوي بإتاحة جهاز MateBook X Pro إصدار 2023 خلال أيام في العديد من الدول حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال متاجرها المنتشرة في أنحاء العالم، أو وكلائها المعتمدين.

وسيتوفر جهاز MateBook X Pro إصدار 2023 بسعر 2200 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، و 1800 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، و 8000 درهم في الإمارات العربية المتحدة، أو ما يعادل ذلك بالعملة المحلية لكل دولة.