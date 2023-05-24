متصفح مايكروسوفت إيدج يحصل على تصميم جديد ومزايا أكثر

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تصميم جديد لمتصفح إيدج على أجهزة الحاسوب، كما أضافت له مساعد الذكاء الاصطناعي 365 Copilot بجانب مزايا أخرى، بحسب ما جاء في مؤتمر المطورين السنوي للشركة Build 2023.

وقالت مايكروسوفت إنها أعادت تصميم واجهة متصفح إيدج بالاعتماد على لغة تصميم Mica، التي بُني على أساسها ويندوز 11 الجديد، كما أضافت زوايا مستديرة لعلامات التبويب، ورسوم متحركة مُجددة، وغيرها من التغييرات البصرية الأخرى.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها حدثت تصميم المتصفح استنادًا إلى ردود أفعال المستخدمين، لرغبتها في تقديم تجربة تصفح سهلة الاستخدام، وممتعة من الناحية الجمالية. وكنتيجة لذلك، أضافت لغة تصميم Mica الجديدة في شريط الأدوات، والتبويبات، والشريط الجانبي، وغيرها من من أجزاء واجهة المتصفح.

وأضافت مايكروسوفت الزوايا المستديرة لعلامات التبويب من أجل جعل عناصر الواجهة منفصلة أكثر من الناحية البصرية.

وسيلاحظ المستخدمون أيضًا وجود زر الحساب الشخصي في مكان جديد أعلى يسار الشاشة، لجعل من السهل الوصول إلى خيارات التحكم بالحساب والإعدادات المرتبطة به.

وأعلنت مايكروسوفت عن إدماج مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد 365 Copilot داخل المتصفح، حيث سيعمل على تنفيذ المهام المطلوبة منه، وفقًا لصفحة الإنترنت التي يزورها المستخدم، كأن يقوم بتلخيص معلومات فيها، أو يستخدمها لإنشاء رسالة بريد إلكتروني، أو أي مهمة أخرى يُطلب منه تنفيذها بالتكامل مع تطبيقات وخدمات مايكروسوفت الأخرى، التي يدعمها.

وكشفت مايكروسوفت أيضًا عن ميزة جديدة في متصفح إيدج موجهة للشركات باسم Microsoft Edge for Business، وهي عبارة عن وضع داخل المتصفح، هدفه الفصل بين التصفح الخاص بالعمل، والتصفح الشخصي. ولن يكون هذا الفصل مقتصراً فقط على التبويبات المفتوحة، بل سيشمل كذلك بيانات التصفح، وكلمات المرور المحفوظة، وغير ذلك.

وسيكون ذلك الوضع هو الوضع الافتراضي للتصفح داخل الشركات، مع إمكانية التبديل بسهولة بين وضعي التصفح الشخصي والخاص بالعمل.

وتهدف مايكروسوفت من وراء إطلاق تلك الميزة، إلى تحسين تجربة التصفح عبر متصفح إيدج، بالإضافة إلى المحافظة على بيانات المستخدم الشخصية، وبيانات الشركة التي يعمل بها.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا تحسينات إلى تطبيقات الويب التقدمية Progressive Web Apps، ويُشار إليها اختصارًا PWA، حيث ستدعم الواجهة البرمجية الخاصة بطلب المدفوعات، للسماح بالاستعلام عن تفاصيل المنتج الرقمي، وعرض المشتريات الحالية، والتحقق من سجل الشراء، ومعالجة تدفق المدفوعات بين متجر مايكروسوفت والمستخدمين.

وسوف تقوم مايكروسوفت تسهيلات للمطورين، لجعل تطبيقات الويب التقدمية الخاصة بهم جاهزة للعمل داخل الشريط الجانبي في متصفح إيدج، إذ سيتطلب الأمر منهم فقط “إضافة بضعة أسطر من الأكواد” وفقًا لمايكروسوفت.

وقدمت مايكروسوفت كذلك ميزة مساحات العمل في متصفح إيدج Edge Workspaces، والتي تتيح لفرق العمل مشاركة التبويبات التي يعملون عليها معًا، مع إمكانية متابعة التعديلات والتغيرات في الوقت الفعلي.

وسوف يجري اختبار المزايا الجديدة السابق ذكرها في النسخة التجريبية من متصفح مايكروسوفت إيدج، استعدادًا لإطلاقها لاحقًا للجمهور في وقت لاحق من العام.