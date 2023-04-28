مايكروسوفت تقرر إيقاف إنتاج ملحقات الحواسيب التي تحمل علامتها

قررت شركة مايكروسوفت إيقاف إنتاج الفأرات ولوحات المفاتيح وكاميرات الويب التي تحمل علامتها التجارية، لتركز بدلًا من ذلك في إنتاج ملحقات الحواسيب الشخصية التي تحمل علامتها التجارية الأخرى (سيرفس) Surface التي تتضمن أيضًا الفأرات، ولوحات المفاتيح، والأقلام الإلكترونية، وغير ذلك.

وبهذا القرار تكون عملاقة التقنية الأمريكية قد أنهت تاريخًا طويلًا من الملحقات التي تحمل علامتها التجارية، وذلك بعد أن أطلقت الشركة فأرتها الأولى عام 1983 وأرفقتها مع برنامجي (وورد) Word، و(المفكرة) Notepad.

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وقالت الشركة في بيان أُرسل إلى موقع (ذا فيرج) The Verge التقني: «من الآن فصاعدًا، سنركز في إطلاق محفظتنا من ملحقات الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز تحت العلامة التجارية (سيرفس)».

وأضافت الشركة: «سنستمر في تقديم مجموعة من ملحقات أجهزة الحاسوب الشخصية التي تحمل علامة (سيرفس) التجارية، ومن ذلك: الفأرات، ولوحات المفاتيح، والأقلام، ومنصات التوصيل، والملحقات القابلة للتكيف، وغير ذلك. وسيستمر بيع ملحقات أجهزة الحاسوب الحالية التي تحمل علامة مايكروسوفت التجارية، مثل: الفأرات، ولوحات المفاتيح، وكاميرات الويب في الأسواق الحالية مع الحفاظ على أسعار البيع حتى نهاية الإمدادات».

وكانت صحيفة (نيكي) Nikkei أول من نشر أن الشركة لن تصنع لوحات مفاتيح مستقلة تحت علامة (سيرفس) التجارية، ولكن بيان مايكروسوفت يناقض ذلك، إذ قالت الشركة إنها ستركز فعليًا في محلقات (سيرفس) فقط بدلًا من الملحقات التي تحمل اسم مايكروسوفت.

وبالنظر إلى أن الشركة ستستمر في تصنيع لوحات المفاتيح والفأرات التي تحمل علامة (سيرفس) التجارية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الملحقات تُباع عادةً بأسعار مرتفعة، وليس من الواضح هل ستشق أي من الملحقات المنخفضة التكلفة التي تحمل علامة مايكروسوفت التجارية طريقها الآن إلى سلسلة (سيرفس) أم لا.

ويُشار أيضًا إلى أن مايكروسوفت لا تبيع حاليًا كاميرات ويب تحمل علامة (سيرفس) التجارية، غير أنها تبيع كاميرا ذكية يبلغ سعرها زهاء 800 دولار أمريكي، وهي مصممة لقاعات المؤتمرات.

وكان رئيس قسم (سيرفس) لدى مايكروسوفت (بانوس باناي) قد ألمح عام 2018 إلى أن الشركة ستطلق كاميرات ويب تحمل علامة (سيرفس)، ولكن مايكروسوفت اختارت عام 2021 أن تطلق كاميرا ويب حديثة باسم مايكروسوفت بسعر 70 دولارًا أمريكيًا.

يُذكر أن التغيير الحاصل في ملحقات شركة مايكروسوفت يأتي بعد أشهر من إعلان الشركة عن تغيير في إستراتيجيتها الخاصة بالعتاد وسط تسريح 10,000 موظف.

وبصورة عامة، فإن سوق أجهزة الحاسوب الشخصية يعاني هبوطًا في الوقت الحالي، إذ انخفضت عائدات أجهزة مايكروسوفت، التي تشمل: (سيرفس) وملحقات الحاسوب الشخصية، ونظارات الواقع المعزز (هولولنز) HoloLens، بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي في نتائجها المالية الأخيرة للربع الثالث.